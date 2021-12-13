Ersoy: "Turizmde Türkiye olarak yaptıklarımızla takip eden değil takip edilen ülke konumuna geldik" - Haberler
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Ersoy: "Turizmde Türkiye olarak yaptıklarımızla takip eden değil takip edilen ülke konumuna geldik"

AA - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulunda, Kültür ve Turizm bakanlığının 2022 yılı bütçeleri görüşmelerine başlandı. Genel kurul çalışmalarına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuşma yaptı. (6)

Ersoy: Turizmde Türkiye olarak yaptıklarımızla takip eden değil takip edilen ülke konumuna geldik

Ersoy: Turizmde Türkiye olarak yaptıklarımızla takip eden değil takip edilen ülke konumuna geldik

Ersoy: Turizmde Türkiye olarak yaptıklarımızla takip eden değil takip edilen ülke konumuna geldik

AA - Son Dakika Haberleri

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