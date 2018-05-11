Erken Seçime Gidilmesi Bizleri Memnun Etmiştir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, erken seçim kararının iş dünyasını memnun ettiğini belirterek, "Bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte hedefimize daha kararlı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden de hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Kaan, Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD'ın Rolü" konulu programda yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz'in en büyük şehri olduğunu ve elindeki potansiyeli iyi değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

MÜSİAD olarak Türkiye'nin yeni iktisadi haritasını hazırladıklarını anlatan Kaan, "Bu haritayı hazırlarken dünyada marka olmuş şehirlerle Türkiye'deki şehirleri endeksliyoruz. Bu bakımdan Samsun'u incelediğimizde Almanya'nın Hamburg şehri ile bir olabileceğini düşünüyoruz. Eğer Hamburg bunu başarabilmişse Samsun da bunun daha büyüğünü başarabilir. Çünkü Samsun'un turizm kaynağı Hamburg'dan daha yüksek." diye konuştu.

MÜSİAD'ın helal yoldan kazancı ve ticareti savunan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade eden Kaan, mümkün olduğu sürece üyelerin müşterek sermayelerini birleştirerek faize bulaşmadan iş yapmalarını önemsediklerini vurguladı.

Kaan, sanayinin büyümesi ve katma değerli ürün geliştirmesi için çalışmalarına hız verdiklerinin belirterek, şöyle devam etti:

"Orta ölçekli sanayiciler için 81 ilde Toplu Sanayi İdaresi (TOSİ) adını verdiğimiz sanayi siteleri kurulması için çalışıyoruz. TOSİ'ler, sanayi siteleri ve OSB arasında sıkışmış işletmeleri bir alternatifle buluşturacak. İşletmesini küçükten orta ölçeğe taşıma hedefi olan firmalara cesaret verecek. Proje, TOKİ öncülüğünde gerçekleşecek ve bir 'üretim kampüsü' şeklinde inşa edilecek. Burada en az 200 sanayi yapısı faaliyette olacak. Kampüsün içinde konutlar, bir meslek okulu ve sağlık kuruluşu gibi yapılar yer alacak."

"Üretmeyi bilmeyen toplum başkalarına bağımlı hale gelir"

Sanayi verilerini de değerlendiren Kaan, şu görüşlerini paylaştı:

"2017 yılında döviz kurunda son derece ciddi dalgalanmalar yaşandı. Türk lirası, dolar karşısında yüzde 8, avro karşısında ise yüzde 22 değer kaybına uğradı. İş dünyası bu dalgalanmalar mühim olduğunda hemen hemen tüm sektörlerde dövize odaklanmış durumda. Hatta tüketime baktığımızda tüketicinin de kendisini kıstığını görüyoruz. Bu derin sorun nedir ? Bu gerçek enflasyon. Yani bu dalgalanmalardan daha büyük bir sorun enflasyon. Döviz kurunun yükselmesinin önemli sebeplerinden birisi de insanların paranın değerini koruma istediğidir. Paranın değer kaybının nedeni ise enflasyondur. Enflasyon ekonomik, sosyal hayatta siyasal maliyeti olan bir vakadır. "

Enflasyonun kontrol altına alınması gerektiğine işaret eden Kaan, "Enflasyon kontrol altına alınabilirse liranın alım gücü dolayısı ile değeri korunmuş olur. Köklü çözüm, bizim 'ana sorun' dediğimiz enflasyonun kontrol altına alınmasıdır. Kontrol altına almak içinde de üretimi artırmalıyız. Üretimi artırdığımızda istihdamı attırırız. İstihdamı attırdığınızda aynı zamanda büyümeye de katkınız oluyor. Türkiye artık enflasyonu kontrol altına alma mücadelesine bir an evvel hepimiz başlatmak ve üretime tekrar dönmek durumundayız. Çünkü Türkiye'de nüfusun yüzde 70'i şehirlerde yaşıyor. Köylerden insanlar şehirlere doğru gidiyor. Üretmeyi bilmeyen toplum başkalarına bağımlı hale gelir." diye konuştu.

"Bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz"

Kaan, erken seçim kararının alınmasına da değinerek, "İş dünyası büyük, yeni yatırımlar yapmak ve cesaret bulabilmek için tabii ki güven ve istikrara ihtiyaç duyuyor. Yoksa kaos ortamında geri duruyoruz. Yeri geldiğinde de küçülmek durumunda kalıyoruz. 16 Nisan 2017 yılında yapılan referandumla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin bir an önce hayata geçmesi için gerekli adımı attık. Dolayısıyla seçimlerin 24 Haziran'da gerçekleşmesi ve erken seçime gidilmesi bizleri iş dünyası olarak son derece memnun etmiştir. Çünkü bizler güçlü Türkiye'ye inanıyoruz. Yeni sistemle birlikte hedefimize daha kararlı ve hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizden de hiçbir şüphemiz yok." dedi.

Programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, kamu kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcileri ile iş adamları katıldı.