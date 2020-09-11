Erkek bebek isimleri, en güzel erkek isimleri, duyulmamış erkek isimleri, modern erkek isimleri örnekleri!
Erkek isimleri örneklerinden en güzellerini seçebilmeniz için sizlere farklı kategorilerde en güzel isimleri derledik. En güzel erkek isimleri arasından duyulmamış erkek isimlerini seçebilir veya modern erkek isimlerini kullanabilirsiniz. Kuranda geçen erkek isimleri ile de daha geleneksel isimleri tercih edebilirsiniz.
MODERN ERKEK İSİMLERİ
Bebeğiniz için en güzel, taşıyabileceği ve seveceğini düşündüğünüz ismi seçmek sizler için çok zorsa erkek bebek isimleri örneklerine bakabilirsiniz. En güzel ismi seçeceğinize eminiz!
A Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
Acar Atılgan,çevik, Gürcü soyundan
Adar Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş
Afşin Zırh,silah; Sultan Alparslan'ın komutanlarından biri
Akal Beyaz ve kırmızı
Akdora Karlı dağın doruk noktası
Akın Düşman topraklarına yapılan saldırı. Bir şeyin ardı arkası kesilmeyen geliş durumunda olması
Akınalp Savaşan yiğit kişi
Akgiray Temiz ve yaraşır
Akgün Parlak gün, uğurlu gün
Aksoy Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy
Aydıner İleri görüşlü kimse
B Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Baha Değer, kıymet, üstünlük
Bahadır Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
Baran Direnci kıran, ulu, yüksek
Barbaros Avrupa'lılar tarafından Hayrettin Paşa'ya verilen isim
Barış Savaşın bittiğinin bir anlaşmayla belirlenmesinden sonraki durum
Barkın Yolculuk eden, yolcu gezgin
Barlas Cenkçi, savaşçı
Bartu En eski Türk hanlarından biri
Başar Başarılı ol anlamında
Batın Karın, kuşak, nesil
Batu Güçlü, kuvvetli
Batuhan Batının hanı; Güçlü, kuvvetli han
Batur Savaşlarda yılmazlığıyla üstünlük kazanan kişi
Baturalp Yiğitler yiğidi
C Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri
Can Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
Canalp Cana yakın, sevimli yiğit
Canberk Sağlam, canlı, metin
Cem Hükümdar,şah
Cemre Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi "Bu cemre sözü Arapça kor ateş manasındadır."
Cenk Savaş
Ç Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
Çağdaş Çağın koşullarına uyguna uygun; Aynı çağda yaşayan
Çağhan Çağın hanı; Çağdaş han
Çağın Yıldırım; Çağa ilişkin
Çağlar Çağlayan, çağlayıp akan; Şelale
Çağrı Davet
Çakabey Oğuzlarda bir Türk beyi
Çelik Sağlam
D Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Dağhan Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı
Darcan Sabırsız, aceleci
Deha İnsan zekasının ulaştığı en yüksek nokta
Demir Yeraltından çıkarılan işlemeye çok elverişli bir metel
Deniz Yerkabuğunun çukur bölümlerini kaplayan birbirine bağlantılı tuzlu su yığını; derya
Denizhan
Derin Çok gelişmiş, çok ilerlemiş
Derman Güç
Destan Efsane
Devran Zaman; devir
Devrim Hızlı,geniş kapsamlı niteliksel değişim
Dinçer Güçlü ve sağlıklı kimse
Doğa Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; tabiat
DUYULMAMIŞ ERKEK İSİMLERİ
Çocuğunuz için veya kendiniz için bir isim arıyorsanız ve farklı olmasını istiyorsanız duyulmamış erkek isimleri sizlere yardımcı olabilir. Bu isimler arasında Aydıner, Barkın, Feza, Erem yer alabilir.
E Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Ediz/ Edis Yüksek yer, her şeyin yükseği
Efe Batı Anadolu'nun yiğidi
Efkan Çığlıklar, inlemeler
Ege Yaşça büyük,ulu
Egehan Engin denizlerin hükümdarı
Egemen Gücü yeter olup buyruğunu yürüten
Ekim Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi
Ekin Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı
Elgin Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi
Emir Buyruk, komut
Emrah Saz çalıp, oynayan
Emre Dost, beylerbeyi, büyük erkek kardeş
Erem Ulaşmak, kavuşmak için çaba gösteren
Eren Yetişen, ulaşan, vasıl olan
F Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Ferruh Uğurlu, kutsal
Feza Uzay
Fuat Kalp, gönül
Ferhan Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun
G Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
Giray Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Gökalp Mavi gözlü yiğit.
Gökçe Güzel, gösterişli kimse. Yiğit, cesur.Mavi gözlü kimse.
Görkem 1. Gösteriş, heybet. İyi gelişmiş, gürbüz.
H Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Hakan 1. Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan. 2. Osmanlı padişahlarına verilen unvan.
Haluk İyi ahlâk sahibi, iyi huylu, geçimli kimse.
I Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Ilgaz Atın dört nala koşması. Hücum, akın.
Ilgın Serap, belli belirsiz görünme.
K Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Kağan Hanların hanı, hükümdar.
Kayra Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan
Kerem 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.
Kıvanç Övünç, iftihar
Korcan Ateşli, canlı, hareketli kimse.
Kutay Kutlu, uğurlu ay.
Karan Kahraman, yürekli.
L Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri
Laçin Bir cins şahin. Sarp, yalçın
M Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
Melih Güzel, şirin, sevimli.
Meriç Balkan yarımadasının güneydoğu kesiminden geçen akarsu.
Mert Özü sözü doğru olan.
Mete Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)
N Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri
Nuyan Soylu kişi, Noyan
Nüvit İyi haber, müjde. Ogün belirli bir günde doğan
Nüzhe Neşe, ferahlık, sevinç oflaz Eksiksiz, tam, gürbüz, yakışıklı, becerikli, eflatun
ERKEK BEBEK İSİMLERİ
Bebeğinize en güzel ismi vermek istiyorsanız, erkek bebek isimleri size yardımcı olabilir. Oğulcan, Melih, Pamir gibi pek çok seçeneğin yer aldığı isimler arasında size en yakın geleni seçerek bebeğinize çok güzel bir isim verebilirsiniz.
O Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
Oğulcan Can oğul
Oğuz Sağlam, gürbüz, güçlü delikanlı.
Okan Anlayışlı
Okanay Güçlü ay, yiğit ay, güneş ve ay
Olcay Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.
Olcaytuğ Hulagu'nun torunlarından argun'un oğlu, ilhanlı hükümdarı
Onur İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref
Ö Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Ömer Yaşama, yaşayış; hayat, canlılık
Ömür Yaşayış, hayat
Özgen Özü geniş, rahat, sakin kimse.
Özgü Kutsal. Özellikle birine ya da bir şeye ait olan.
Özgün Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.
P Harfi İle Başlayan Modern Erkek İsimleri
Pamir Güçlü kimse
Pars Becerikli, atılgan
PolatÇelik. Güç, kuvvet
Poyraz Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. Kuzey yönü
Pusat Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah
R Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Ruşen Aydın, parlak
RüzgarZaman, devir. Dünya.
S Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
Salih Elverişli, iyi, uygun, yakışır. Yetkisi hakkı olan. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan
Samet Sonsuz, ebedi
Sarp Çetin, sert, şiddetli. Dik, çıkılması ve geçilmesi güç
Selçuk Güzel konuşma yeteneği olan, uz dilli
Selim Sağlam, kusursuz, doğru
Sanberk Ünü sağlam
Safa Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen
Sarp Geçilmesi çıkılması güç, çok dik
Ş Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Şafak Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık
Şahan Şahin
Şahbey Üstün nitelikli, saygın, yüce.
Şahdar Dallı, budaklı ağaç.
Şimşek Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
T Harfi İle Başlayan Duyulmamış Erkek İsimleri
Tamer Tümüyle nitelikli kişi.
Tarık Sabah yıldızı, Venüs.
Taylan İnce, kibar, güzel, boylu boslu kimse (genç) Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumda toprak.
Teoman Hun İmparatoru Mete´nin babası.
Tolga Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.
Tansu Şafağın aydınlattığı su.
Tardu Armağan, hediye.
U Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Uğur Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Ulaş Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş
Umur Görgü, bilgi, deneyim
Umut Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
Uras/ Uraz Talih, şans
Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri
Ülker Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım. Ülkü Amaç edinilen, ulaşmak istenen şey.
Ümit Umut
V Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Vedat Sevgi, dostluk.
Vefa Sözünde duran, dostluğu sürdüren.
Veli Ermiş, eren.
Y Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Yalım Alev, ateş uzantısı.
Yalın Gösterişsiz, süssüz, sade
Yamaç Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır, karşı.
Yağız Koyu buğday rengi, esmer damlacıkları, Oğuz beylerinden biri.
Z Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri
Zade Evlat, oğul
Zeki Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi