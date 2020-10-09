- Erivan'daki Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi, Dağlık Karabağ zirvesine döndü

- Erivan'daki Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi, Dağlık Karabağ zirvesine döndü Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Hükumetlerarası Konsey Toplantısı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın propagandalarına devam etmesiyle toplantı Dağlık Karabağ zirvesine dönüştü.

- Erivan'daki Avrasya Ekonomik Birliği zirvesi, Dağlık Karabağ zirvesine döndü

ERİVAN - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Hükumetlerarası Konsey Toplantısı'nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın propagandalarına devam etmesiyle toplantı Dağlık Karabağ zirvesine dönüştü.

Avrasya Ekonomik Birliği'nin hükumetler arası konsey toplantısı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan toplantıya katılan ülkelerin Başbakanlarını kapıda karşılarken, toplantıya Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Belarus Başbakanı Raman Halouçanka ve AEB Başkanı olan Belaruslu politikacı Mihail Myasnikoviç katıldı. AEB üyesi olan Kırgızistan'da yaşanan iç karışıklık ve hükumetin istifası nedeniyle toplantıya ülke temsilcisi düzeyinde katıldı. Gerçekleşen programın açılış konuşmasını yapan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, üyesi oldukları Avrasya Ekonomik Birliği'nin geçmiş dönem çalışmaları ve gelecekteki plan ve programlarını konuklarına aktardı. Ardından konsey üyeleri ayrı ayrı söz alarak birliğin çalışmaları hakkında yorumlarda bulundu.

Paşinyan propagandalarından vazgeçmedi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan işgal ettikleri topraklardan Azerbaycan topraklarına saldırılarının ardından Azerbaycan'ın güçlü bir şekilde karşılık vermesiyle oldukça zor duruma düştü. Ülkesinde de eleştirilmeye başlayan Paşinyan hemen hemen her fırsatta uluslararası ülkeleri ve örgütleri ikna edip yanında tutmak istiyor. Avrasya Ekonomik Birliği Hükumetlerarası Konsey Toplantısı'nın Erivan'da gerçekleştirilmesini fırsat bilen Paşinyan toplantıda konuyu yine Dağlık Karabağ'a getirdi. Yine asılsız iddialarda bulunan Paşinyan, "Halkımız ciddi bir saldırıyla karşı karşıya. Şehirlerimiz ve köylerimiz sürekli roket ve topçu atışları altında. Dağlık Karabağ'da sivil halk vuruldu, çok sayıda masum insan öldürüldü ve yaralandı. Dağlık Karabağ halkı insani bir felaketin eşiğinde" diyerek yalanlarını sürdürdü.

Türkiye yalanına devam etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'ın Ermenistan topraklarında olmaması nedeniyle Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde yapılan anlaşmaya karşılık Ermenistan'a destek veremeyeceğini söylemesinin ardından yeni bir stratejiye yönelen Paşinyan, "2 hafta önce Azerbaycan, Dağlık Karabağ'a geniş çaplı bir operasyon başlattı. Türkiye tarafından desteklenen Azerbaycan birlikleri modern silahlar kullanarak operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. Sadece Dağlık Karabağ'a değil, Ermenistan topraklarına da yönelmeye başladılar" diyerek örgütün diğer uzantısı olan Avrasya Ekonomik Birliği'ni çatışmanın içerisine çekme çabasını açıkça göstermiş oldu.

Rusya Başbakanı Mişustin'den yine adres AGİT Minsk Grubu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Moskova'da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları'nın gerçekleştirecekleri toplantıdan ateşkes umduklarını beklerken Rusya Başbakanı Mişustin, Dağlık Karabağ'da hayatını kaybeden siviller için başsağlığı diledi. Bölge bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini belirten Mişustin, bunun AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarının desteğiyle olabileceğini ifade etti.

Paşinyan ve Mişustin gerçekleşen konsey toplantısının ardından bire bir formatta basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK