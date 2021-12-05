Bir dönem sonra erdi! Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum - Haberler
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Bir dönem sonra erdi! Başkanlık seçimini kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler: Tebrik ediyorum

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

TBB'nin yeni başkanının belirlendiği seçimlerde yapılan oylama sonucu Erinç Sağkan'a kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk açıklama geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan Feyzioğlu, "Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum" dedi.

Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçimi sona erdi. Sonuçlara göre, 159 oy alan Metin Feyzioğlu'nun yerine 191 oy alan Erinç Sağkan başkan olarak seçildi.

YENİ BAŞKANDAN İLK SÖZLER

Seçimi kazanan Erinç Sağkan, Twitter hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Biz kazandık. Artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız; hiçbir yurttaş savunmasız bırakılmayacak!" ifadelerini kullandı.

Erinç Sağkan'a karşı TBB başkanlığı kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler

METİN FEYZİOĞLU: ALLAH'A ISMARLADIK

Seçimi kaybeden Metin Feyzioğlu ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Barolar Birliği 36. Genel Kurulu'nda Birlik Başkanı seçilen Sayın Av. Erinç Sağkan ile kurullara seçilen tüm meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Seçimin mesleğimiz için hayırlı olması en büyük dileğim. Böyle olacağına da inanıyorum.

Benimle aynı listede yarışan meslektaşlarıma, birlikte uzun ve çok güzel bir yol yürüdüğüm canımdan öte yol arkadaşlarıma yürekten şükranlarımı sunuyorum. Yaradana şükürler olsun yollarımızı kesiştirmiş.

8,5 yıl yan yana çalıştığım, artık bir aile olduğumuz mesai arkadaşlarım, dostlarım, yol arkadaşlarım hakkınızı helal ediniz.

Allaha ısmarladık."

Erinç Sağkan'a karşı TBB başkanlığı kaybeden Metin Feyzioğlu'ndan ilk sözler

Emre İliksiz
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