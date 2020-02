: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'İktidara geliyoruz' sözlerine yanıt verdi

27.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:12

AK Parti Siyaset Akademisi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yakında iktidara geliyoruz" şeklindeki sözlerine "Siz zaten tek partili dönemden beri aynı şeyi söylediniz. Geldik geliyoruz... Bu millet size bunları teslim etmez. biliyorsunuz Müslüman öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz" diyerek yanıt verdi.

Konuşmasında AK Parti teşkilatına da uyarılarda bulunan Erdoğan, "Milli iradeyi hiçe sayarsanız haramı helali umursamazsanız ne yaparsanız yapın halkın ve Hakk'ın rızasına nail olamazsınız. Bizim milletimiz bu ayrımı çok iyi yapar. Seçimden seçime kapısına gelenler her gün yanında olanı asla aynı tutmaz. Attığınız her adımda söylediğiniz her sözde yaptığınız her işte millet sizi görüyor. Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz. Muteber siyasetçi ilindeki ilçesindeki insanların dertleriyle, dertlenen eser vermek için çırpınan kişidir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

AK Parti Akademisi'nde bugüne kadar 74 bin kişiye eğitim verildi. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızdan yer alması burada siyasetçilerimizin yetişeceğine işaret ediyor.

Siyaset Akademimizin kapısı herkese açık. AK Parti'nin kendini bir siyaset okuluna dönüştü. Derdi ülke ve millet olan her kardeşimiz bu çatının altında kendine yer bulacağından emin olmalıdır. Hukuki olarak engeli olmayan er bir vatandaşımızı potansiyel üye adayımız olarak görüyor ve partimize davet ediyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Ülkemizde bir süredir bilinçli şekilde siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ocak ayında AK Parti'ye 45 bin üye yapıldı. Teşkilatlarımızın kapı kapı dolaşarak davamızı anlatmasını ve kalpleri fethetmesini çok önemsiyorum.Siyasette makamlar ilanihaye orada bulunmak için değil, en doğru ve hayırlı hizmetleri vermek için vardır. Siz zaten tek partili dönemden beri aynı şeyi söylediniz. Geldik geliyoruz... Bu millet size bunları teslim etmez. biliyorsunuz Müslüman öyle uyanıktır ki bir sokulduğu yerden bir daha sokulmaz.

HÜSNÜ MÜBAREK'İN ÖLÜMÜ

Dün Hüsnü Mübarek öldü. Soyadı Mübarek ama öldü. Bir zamanlar Mısır'ın nesiydi ne oldu. Kimse kalıcı değil. Bu kişilerden geriye sadece yaptığı hizmetler kalıyor. Eseri olmayanın yerinde yeller eser... Dava adamı vasıflarına bağlı bir siyasetçi günü kurtarmanın değil eser bırakmanın şuuruyla çalışıp mücadele etmeli.

Siyaset yaparken elde edilen makamların milletin emaneti olduğunu kimse aklından çıkarılmamalı. Sadece makam, para veya nefsini tatmin için siyaset yapanlar, gün geldiğinde unutulmaya mahkumdur. Bizim zamanımızda 10 öğrenciden 1 tanesinin üniversiteye girme şansı var. Ama şimdi hepsinin girme şansı var. Ne kadar yükselirseniz yükselin asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Kendini üstün görme, kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Buraya saplandığınızda artık iflah olmanız mümkün değildir.

TEŞKİLATA UYARI

Milli iradeyi hiçe sayarsanız haramı helali umursamazsanız ne yaparsanız yapın halkın ve Hakk'ın rızasına nail olamazsınız. Bizim milletimiz bu ayrımı çok iyi yapar. Seçimden seçime kapısına gelenler her gün yanında olanı asla aynı tutmaz. Attığınız her adımda söylediğiniz her sözde yaptığınız her işte millet sizi görüyor. Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz. Muteber siyasetçi ilindeki ilçesindeki insanların dertleriyle, dertlenen eser vermek için çırpınan kişidir. Siyasetçinin sözü ve tavrı hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir. Sizinle her halinizle çevrenize örnek olacaksınız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerinize itibar edilsin.

Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9. ölüm yıldönümü. İlk gençlik yıllarımdan itibaren yanında bulunma şerefine nail olduğum Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendim. Tüm ömrünü hizmete adamış ilim, devlet ve siyaset adamıydı.Tam bir insan sarrafı olan hocamız, Anadolu'nun inançlı başarılı evlatları için gayret göstermiştir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

Siyaset demek ülke için eser üretmek millete hizmet etmek demektir. Derslik sayısını 316 bin ilave ile 590 bine öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 946 bine çıkardık."

