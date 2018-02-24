Erdoğan'ın "Sefer Görev Emri Olanlar Hazır Olsun" Çıkışı Sonrası Milyonlar, E-Devlet'e Akın Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin Kahramanmaraş il kongresinde yaptığı konuşmada partililerin "Bizi Afrin'e götür" sloganı üzerine "Sefer görev emri olanlar göreve hazır olsun, ama şu anda ihtiyaç yok" dedi. Vatandaşlar E-Devlet üzerinden sefer görev emri olup olmadığını sorgulayabiliyor. Peki sefer görev emri nasıl sorgulanır? İşte sefer görev emri ile ilgili merak edilen tüm detaylar.

"SEFER GÖREV EMRİ OLANLAR HAZIR OLSUN"

('Reis bizi Afrin'e götür' tezahüratları üzerine) Gitme kararını verdiğimiz zaman sizi bırakmayız. İnşallah beraber gideceğiz. Şimdi eğitimli kadrolarımızı gönderiyoruz. Sefer görev emri olanlar hazır olsunlar. Ama şuan ihtiyaç yok. Karar verildiği anda yola revan oluruz.

Yeni bir dirilişin arefesinde bulunuyoruz. Eşrefi mahlukata, insana hakettiği değerle bakmayan hiç kimsenin bizim nezdimizde kıymeti olamaz. Eğer başkalarının yaptığı bu görüntüleri bir film sahnesi gibi seyredersek aynı şeyin başımıza gelmesi kaçınılmaz olur. Aylan bebekleri kurtarma çabasını sadece bizim askerlerimiz verdi diğerleri sadece seyretti. İstiklalimiz ve istikbalimiz adına verdiğimiz şehitlerimize asla ölü olarak bakmıyoruz. Devamında onları Rabbim doyuruyor. Dolayısıyla onlar bizi izliyor onlar bizi takip ediyor. Diyorlar ya düğüne gider gibi gidiyorlar.

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SEFER GÖREV EMRİ NEDİR?



Bu emir kapsamında askerliğini yapan ve tezkeresini alan vatandaşların bir süre sonra oluşan askeri ihtiyaç nedeniyle yeniden askere alınması mümkün oluyor. Savunma Bakanlığı savaş ve diğer ihtiyaçlar halinde askere alınacak vatandaşların sefer görev emrinde, hangi birliğe katılacaklarını da düzenli olarak bildiriyor.

SEFER GÖREV EMRİM VAR MI, NEREDEN ÖĞRENEBİLİRİM?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına bizzat müracaat ederek veya PTT şubelerinden alınabilen e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden de öğrenilebiliyor. Bu emrin sorgulanabileceği adres şöyle: https://www.turkiye.gov.tr/personel-sefer-gorev-emri-sorgulama

Sorgulama sonucu sefer görev emri çıkan vatandaşlara, Savunma Bakanlığı'nın sitesindeki şu sorularla da ek bilgi veriliyor:

Hastayım ve sefer görev emrim var ne yapmam gerekir?

En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına başvurarak hastalığınızı beyan etmeniz halinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarına sevkiniz yapılacaktır. Sağlık Kurullarınca yapılan muayene sonucunda "Yedek Subay/Astsubaylar için TSK'da Görev Yapamaz" ve Yedek Uzman Jandarma/Erbaş ile Erbaş ve Erler için "Askerliğe Elverişli Değildir", "Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir", "Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz" raporu almanız halinde SGE'niz iptal edilecektir.

Aynı aileden iki erkek kardeşe sefer görev emri verilir mi?

Askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra yedeğe alınan bütün personel aşağıda belirtilen ve SGE'nin iptalini gerektiren hususlarda mazeretleri olmadığı sürece seferberlik mevzuatı gereği sefer planlamasına alınmaktadır. Bu nedenle bir ailenin birden fazla ferdine Sefer Görev Emri verilmesi söz konusu olabilmektedir.

Ölenler,

Ertelenenler,

Statüsüne göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak, Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili Sağlık Kurullarından (yedek subay/astsubaylarda Sağlık Kurullarından "TSK'da Görev Yapamaz" raporu alanlar ile yedek erbaş ve erlerden "Askerliğe Elverişli Değildir", "Barışta ve Savaşta Sürekli Olarak Askerliğe Elverişli Değildir", "Hazarda ve Seferde Görev Yapamaz" raporu alanlar) "Askerliğe elverişsiz" sıhhî kurul raporu alanlar.

Barış döneminde yukarı haddi bir yıldan çok, seferberlik ve savaş hâlinde ağır hapis veya aşağı haddi beş yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılanlar,

Seferberlik ve savaş hâllerinde bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar.

Yurtdışında devamlı ikamet etmekte olup sürekli oturma belgesini konsolosluklara ibraz eden ve konsolosluklarca yurtdışında sürekli oturdukları bildirilen yükümlülerin SGE'leri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de SGE verilebilir.

Barışta Askerliğe Elverişli Değildir, savaşta SGE alabilir raporu alan yükümlülerin sefer görev emirleri iptal edilir. Ancak ihtiyaç olması halinde bu durumda olan yükümlülere de sefer görev emirleri(SGE) verilebilir.

İnternet veya telefon yoluyla SGE tebliğ edilebilir mi?

SGE tebliğinde SGE'nin size ait nüshası imza karşılığı verildiğinden SGE'nin tebliği internet veya telefon aracılığıyla yapılamamaktadır. En yakın Askerlik Şubesi başkanlığına müracaat edilmelidir. Askerlik Bölge Başkanlığı ve Askerlik Şubelerinin telefon numaraları ve adreslerine ulaşmak için tıklayınız. Tebliğlerin internet veya telefon yoluyla yapılabilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevimin iptali veya ertelenmesi mümkün mü?

Seferberlik tatbikatı veya ferdî seferberlik eğitimine ait görevinizin iptali veya ertelenmesi mümkün değildir. Tatbikat veya eğitime katılmayarak bakaya kalan yükümlülerin tatbikatı veya eğitimi, herhangi bir zaman tahdidi olmaksızın ele geçirilmesine kadar sürdürülmektedir. SGE alıp da sürekli yurt dışında bulunan yükümlüler seferberlik tatbikat ve eğitimlerine planlandığı takdirde, bu yükümlüler konsolosluklar kanalı ile gönderecekleri sürekli oturma belgelerine istinaden tatbikatlara katılmazlar.

Başka bir ülke vatandaşlığına geçmem durumunda sefer görev emrim ne olacak?

Askerlik hizmetini yerine getirenler yedek kaynağa alınırlar. Ancak birden fazla tabiiyetli yükümlülere barışta SGE verilmediği için size de SGE verilmez. SGE varsa iptal edilir.

Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar seferberlik halinde askere hangi statüde çağrılacaklar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde personel askerlik hizmetini hangi statüde yapmış ise o statüde yedeğe alınmaktadır. Askerlik hizmetini kısa dönem erbaş olarak yapanlar yasada yazılı yaş sınırı dışına çıkıncaya kadar erbaş statüsünde yedekte bekletilmektedir. Herhangi bir seferberlik halinde söz konusu yükümlüler erbaş rütbesi ile askere alınacaklardır.

Adıma çıkan SGE'nin tebliği için Askerlik Şube Başkanlığıma müracaat etmemi bildiren yazı 2-3 gün önce elime ulaştı. Bu işlemi herhangi bir Askerlik Şubesinden yaptırabilir miyim?

Adınıza çıkan SGE'ni tebliğ ederek almak için en yakın Askerlik Şubesi Başkanlığına gitmeniz gerekmektedir.

Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum ve kritik personelim. Bu durumda SGE'mi iptal ettirmem mümkün mü?

Mevcut mevzuat gereği seferberlik ve savaş planlamasında görev verilen özel kurum ve kuruluşların seferberlik ve savaş halinde ihtiyaç duyacağı SGE'li kritik personelin seferberliğin ilanından itibaren iki ay süreyle ertelemesi yapılabilmektedir. Bu maksatla; özel kurum ve kuruluşlar faaliyet ve mahiyetinde bulunduğu bakanlığın onayını müteakip yedek personelin ertelemesini teklif edebilir.

SEFER GÖREV EMRİNDE YAŞ SINIRI NEDİR?

Orgeneral/Oramiraller ile Korgeneral/Koramiraller hariç, terhis olan subay ve astsubaylar terhis tarihinden itibaren bir ay içerisinde, uzman erbaş, uzman jandarma, erbaş ve erler terhis tarihinden itibaren üç ay içerisinde Askerlik Şubelerine ikâmet adresi ve durumlarını bildirmek suretiyle terhis kayıtlarını yaptırırlar. Terhis kaydını yaptırmayanlar idari para cezası ile cezalandırılır.

Terhis olurken tebliğ edilen sefer görev emrim e-Devletten baktığımda görünmüyor. Devam edip etmediğinin bildirilmesi. SGE, birlik ve kurumların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla muvazzaflık hizmetini tamamlamış yasal yaş sınırı içinde olan yedek personele; sınıf, rütbe, branş ve ihtisasları esas alınarak muvvazlık döneminde yetiştirildiği görevlere uygun ve yenileme esasına göre verilmektedir.

Seferberlik mevzuatı gereği; TSK'nin ihtiyaçları gözetilerek genç personelden başlamak surtiyle yasal yedeklik yaş sınırı 41 yaşına kadar olan yedek personele SGE, Seferberlik Bilgi Sistemi (SBS) ile otomasyon ağı üzerinden verilmek yada iptal edilmektedir. Talep üzerine görevlendirme yapılamamaktadır.