Erdoğan: Enflasyonun sadece ülkemize mahsus olmadığı bir gerçek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kurdaki yükselişten enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki aşırı artışların ülkemize yansımalarından kaynaklanan hayat pahalılığıyla karşı karşıyayız ancak enflasyonun sadece ülkemize mahsus bir durum olmadığı, gelişmiş ülkelerin de aynı sıkıntılarla boğuştuğu bir gerçektir. 'El ile gelene düğün bayram' demiyoruz ama bu hakikat dikkate alınmadığında yapılan her değerlendirmenin eksik ve hatalı olduğunu söylüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, TBMM'de grup toplantısında konuştu. Erdoğan, AK Parti'nin en son 12 Ocak'ta yapılan grup toplantısından bu yana TBMM Genel Kurulu'nda 31 kanun teklifinin yasalaştığını söyledi. Erdoğan, "Milli iradenin tecelligahı bu gazi Meclis'i ne kadar iyi ve verimli çalıştırırsak milletimizin umutlarını o derece güçlü tutarız. Yasamasıyla yürütmesiyle yargısıyla demokrasimizi sürekli geliştirerek, gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonumuzun rehberi ve taşıyıcısı haline dönüştürmek öncelikli sorumluluğumuzdur. Seçime artık 15 ay gibi kısa sayılabilecek bir sürenin kaldığını da dikkate alarak her anımızı her günümüzü çok iyi değerlendirmeliyiz. Hem Meclis çalışmaları hem genel merkez faaliyetleri hem illerimizde teşkilat programlarıyla partimizi sandıktaki 16'ncı zaferine hep birlikte hazırlayacak, hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatladığına işaret ederek, "Sağlam ekonomik temellerimiz ve uyguladığımız etkin politikalar sayesinde salgın döneminde en hızlı toparlanma kabiliyeti gösteren ekonomilerden biri olduk. Küresel ekonominin yüzde 3,1 oranında daraldığı 2020 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 oranında büyüyerek Çin ile birlikte pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olmuştur. Türkiye ekonomisi 2021 yılında da yüzde 11 ile son 10 yılın en büyük büyüme oranına ulaşmıştır. Kişi başına düşen milli gelirimizin döviz kurundaki yükselişe rağmen bir önceki yıla göre 900 doların üzerinde artarak 9 bin 530 dolar olarak gerçekleşmesi de önemli bir veridir. İhracatımızdaki güçlü artış 2022 yılında da devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla yıllık ihracatımız 232 milyar dolara ulaşmıştır. Ekonomimiz büyürken istihdamda önemli artış sağlandı. Toplam istihdam 30 milyonu aşarak, tarihi bir seviyeye çıkmıştır. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerilimin emtia fiyatlarını aşırı yükseltmesi ülkemizde de enflasyonu olumsuz yönde etkiliyor. Bununla birlikte vatandaşımızın alım gücünü yükseltmek için çok sayıda adım attık, atıyoruz" dedi.