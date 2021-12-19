Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum

42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek Türksat 5B uydusu, Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesini 15 kattan fazla artıracak. Türksat 5B, sabit sınıf uydulara oranla 20 kat daha fazla verimliliğe sahip. Uydunun 35 yılın üzerinde manevra ömrü var. Uyduyla birlikte ilk kez ticari bir haber leşme uydusunda "yerli olarak tasarlanıp üretilen ekipmanlar" da uzaya gönderildi.

ERDOĞAN'DAN VİDEO MESAJ: SAYIN MUSK'I ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 5B'nin Uzaya Fırlatılması Töreni'ne gönderdiği video mesajda şu ifadeleri kullandı: "Bugün Türkiye ve Türk milleti adına bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ocak'ta Türksat 5A'yı fırlatmış, Haziran ayında da hizmete alma törenini gerçekleştirmiştik. Bugün de ülkemizin en güçlü kapasiteli haber leşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın Musk'ı ve SpaceX firmasını Türkiye karşıtı lobilerinin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

"İNTERNET ERİŞİMİNİN KISITLI OLDUĞU BÖLGELERDE GENİŞ BANT UYDU İNTERNET HİZMETİ VERİLEBİLECEK"

Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesi 15 kattan fazla artacaktır. Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecektir. İletişim kapasitemizi daha da güçlendirecek Türksat 5B uydumuzun ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. SpaceX ile yürüttüğümüz başarılı ortak çalışmalarımızın artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bizlere bu gururu yaşatan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Video mesaj öncesinde Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzaydaki sekizinci aktif uydumuz olacak TÜRKSAT 5B 42 derece doğu yörüngesinde ülkemize 35 yıl boyunca hizmet etmek üzere uzay yolculuğuna başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI: YERLİ UYDUMUZ DA 2022 SONUNDA YERLEŞTİRİLECEK

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ise CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada "Şu an yerli uydusunu üreten sayılı ülkelerden biriyiz. Yakın yörüngeye yerleştirilecek yerli bir uydu da yine 2022 sonunda yerleştirilecek. Çok yoğun bir şekilde çalışılıyor bu yolda. Bakü'de Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri ile uzay alanında bir toplantı yapacağız ve uzayda bir iş birliği gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: İLK 10'DAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uydu fırlatan, uydu üreten ülkelerden ilk 10'dayız. Daha da ileri gitmeyi arzu ediyoruz. Haber leşme noktasında sadece ses de değil, görüntülü haber leşme ve 5B ile de çok güzel bir geleceğe şahitlik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"6A 2023'TE UZAYA GÖNDERİLECEK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İletişimin karasal ulaştırılması mümkün olmayan hava, deniz, karada internet ve iletişim yapısı türksat 5B kapsamı alanına giren heryerde kesintisiz sağlanacak. Böylece gemilerde, uçaklarda karasal ulaşmayan dağ ve doğal internet kapsama alanı olan heryerde geniş bant internet ve iletişim uçtan uça sağlanabilecek" dedi.

Karaismailoğlu, yerli imkanlarla üretilen Türksat 6A'ya ilişkin de son gelişmeleri paylaştı. Bakan Karaismailoğlu, "6A'nın uzayda yerini alacağı günler çok yakın. Artık test aşamasına geçtik. 2023 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz. Hindistan'ı içine alan doğu kapsama alanı ile uydu kapsama alanımız çok daha da genişleyecek" diye konuştu.

ERDOĞAN İLE MUSK VİDEO KONFERANS SİSTEMİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans sistemi ile görüşmüştü. Görüşmede açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Musk, inşallah 19 Aralık tarihinde SpaceX vasıtasıyla Türksat 5B uydumuzu uzaya fırlatacağız. Bu yılın ocak ayında Türksat 5A uydusunu uzaya fırlatmıştık. Aynı sene içinde iki uydu fırlatan ender ülkelerden olduk" demişti.

PEKİ TÜRKSAT 5B'NİN ÖZELLİKLERİ NE?

8'E YÜKSELİYOR

Uzayda uydu sahibi olan 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin aktif uydu sayısı Türksat 5B'nin hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek. 5B'nin devreye alınmasıyla Türkiye'nin veri iletişim kapasitesi 15 kat artacak. Türksat 5B uydusu Ortadoğu'nun tamamı Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek. Türksat 5B'nin manevra ömrünün 35 yılın üzerinde olacağı öngörülüyor. Türkiye'nin uzayda aktif uydu sayısı Türksat 5B'nin hizmet vermeye başlamasıyla 8'e yükselecek.

YERLİ ÜRETİM EKİPMANLARI DA KULLANILDI

Türkiye'nin uydu veri iletişim kapasitesi olan Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla artıracak Türksat 5B, uydu haber leşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi ticari sektörlerde etkin biçimde yerini alacak. Yerli Endüstri Katkı Programı kapsamında Türkiye'de üretilen 2 haber leşme ekipmanının da kullanıldığı Türksat 5B ile ilk kez ticari bir haber leşme uydusunda yerli tasarlanıp üretilen ekipmanlar uzaya gönderilmiş olacak.

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