İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirecekleri ikili görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, liderlerin bir araya gelmesini yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumladı.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirecekleri ikili görüşme öncesinde değerlendirmelerde bulunan Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, liderlerin bir araya gelmesini yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumladı.

Görüşmenin çok önemli olduğunu söyleyen Altınbaş Üniversitesi'nden Dr. Eray Güçlüer, masada Türkiye'nin elinin güçlü olduğuna dikkat çekerek, 'ABD'nin Türkiye'ye yönelik bazı paradigmalarında değişim işaretleri vereceği bir görüşme olacak. Bu çok önemli çünkü Türkiye'nin NATO'ya girdiği 1952 yılından bugüne ABD ile olan ilişkilerimizin yeni bir düzleme taşınacağı sinyallerini alıyoruz. Zirve, Türk-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemi başlatabilir' dedi.

Türkiye'nin kendi jeopolitiğinde sahip olduğu avantajlar ve durum üstünlüğünün yeni dönemin başlamasında etkili olduğunu aktaran Dr. Güçlüer, 'Masada, politikalarını artık sadece NATO ve ABD'ye bağımlı olarak yürüten değil milli ve bağımsız politikalarını ABD'nin kabul ettiği yeni Türkiye olacak. Türkiye-ABD arasında yeni bir ilişki modelinin gelişeceği döneme adım atıyoruz' diye konuştu.

"BİDEN TÜRKİYE'Yİ YIPRATMAYA YÖNELİK POLİTİKA GELİŞTİRDİ"

Biden'ın seçildiğinden beri Türkiye'ye mesafeli durduğunu söyleyen Dr. Güçlüer, "ABD Dişişleri Bakanı Antony Blinken ülkemize gelmedi. Biden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesini bile aylar sonraya erteledi. Aslında Türkiye'yi yıpratmaya yönelik bir politika izlemeye çalıştılar. Ama Türk devlet aklı, bu politikayı krize dönüştürmeyecek şekilde yönetmeyi başardı. 1 ay kadar önce ABD Dişişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye gelmesiyle iki ülke arasındaki sorunların konuşulacağı bir süreç başladı. Bu görüşmelerde Türkiye mutlaka uzlaşmak isteyen gerekirse milli çıkarlarından taviz verecek ülke konumunda olmadığını gösterdi. Türkiye'nin geri adım atmaması üzerine ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Thomas-Greenfield apar topar Türkiye'ye geldi ve ABD'nin diyalog arayışında olduğu böylece daha net görülmüş oldu. ve sonunda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı iyi tanıdığını belirterek "Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." yönündeki açıklamalar, ilişkilerde yeni bir başlangıca işaret etmektedir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ELİ DAHA GÜÇLÜ"

ABD'nin artık Türkiye ile masaya oturma noktasına geldiğine vurgu yapan Dr. Güçlüer, 'Türkiye bu süreçte, PKK/PYD ile mücadele, FETÖ üst düzey yöneticilerinin yakalanıp, ülkeye getirilmesi ve Karadeniz'de doğalgaz keşfi gibi önemli başarılara imza attı. Türkiye'nin Karabağ'daki etkisi herkes tarafından oldukça net şekilde hissedildi. ABD'nin yapamadığı Rusya'yı dengeleme işini, Polonya ve Ukrayna'ya SİHA satarak Türkiye gerçekleştirdi. Böylece Türkiye'de NATO'da yeni bir misyon kazandı. Dolayısıyla ABD'nin yeni Türkiye'yi hazmederek masaya oturacağına yönelik kanatlerimiz güçlendi' dedi.

ABD'NİN YENİ KAFKAS POLİTİKASI

ABD'nin yeni Kafkas politikasının merkezinde Rusya'yı hedef almak yattığını belirten Dr. Güçlüer, 'ABD bunu tek başına yapamıyor. Biden seçim konuşmalarında ittifaklar üzerinden Rusya'yı hedef alan politikasını gerçekleştireceğini söylemişti. NATO ile ittifak yayacağını düşünürsek, Rusya'yı çevreleyecek Karabağ'dan Fergane Vadisi'ne kadar olan Kafkas jeopolitiğine Türkiye'siz giremez. Türkiye, Azerbaycan ile Kafkaslar'da sadece Rusya'yı değil ABD'yi de dengelemiş durumda. ABD dengeyi lehine çevirmek için Türkiye ile anlaşmak zorunda. İçeride ve dışarıda geliştirdiği argümanlarla Türkiye'ye etki edemediği aşikar o nedenle masaya oturmak zorunda kaldı. Bu nedenle Türkiye ile ABD arasında bütün sorunların çözümü hemen mümkün olmayacak belki ama sorunların çözümünde yeni kapılar açılabilir' diye konuştu.

İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi
İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi
İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi
İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi
İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
NATO Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'den üst düzey bir heyet, Libya'yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Boris Johnson Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Metin Uca Müge Anlı Fatma Turgut Erkan Petekkaya
Spor Ergin Ataman Rıza Çalımbay Roland Garros Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İSTANBUL-Erdoğan-Biden görüşmesi; yeni bir dönemin habercisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 12:41:56. #1.13#

title