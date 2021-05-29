Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
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Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu

Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Erciyes'teki sıcak su çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte Erciyes'teki sıcak su çalışmalarını yerinde inceledi. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan'dan bilgiler alan Büyükkılıç, 2 bin 140 metreye kadar inildiğini belirterek, olumlu emarelere ulaşıldığını söyledi.

Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan ve ekibi ile Erciyes Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıda, 2014-2021 yılları arasında Kayseri'de yapılan Jeotermal Etüt ve Sondaj Çalışmaları konulu bir sunum yapıldı. Sunumun ardından iş güvenliği alınarak, sondaj yapılan alanda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, sıcak su çalışmaları hakkında MTA Genel Müdürü Erdoğan'dan bilgiler aldı. İncelemelerin ardından burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, Erciyes'te turizm potansiyelini 12 aya yayacak olan önemli bir çalışma yapıldığını belirterek, "Erciyes'te sıcak suyu bulma boyutuyla ilgili MTA'nın genel müdürü ve çok değerli ekibi başta olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde bu çalışmayı sürdürüyor. Şuanda kendilerinden aldığımız bilgiler doğrultusunda 2 bin 140 metreye kadar ulaşılmış durumda. İnşallah ümit varız, biz Cenab-ı Allah'a sığınarak bu işin olumlu olarak sonuçlanması yönünde dua ve temennide bulunuyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye özel ilgi ve destekleri için teşekkür ederek, "Bu çalışmalarda fedakarca çalışan ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca Haseki bakanım ile başlatılmış olan bir süreç var, tabii ki Enerji Bakanımızın özel desteği ve ilgisi var. Bu anlayış içerisinde çalışmaların hayırla sonuçlanmasını, Cenab-ı Allah'ın lütfuyla inşallah gayretimizle iyi bir noktada sonuçlanmasını temenni ederek, MTA'nın emeği geçen kıymetli genel müdürü ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli genel müdürümüze ve emeği geçen mühendis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel sonuçlar çıkacağına inanıyor, temenni ediyoruz. Yalnızca Kayseri'mizin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de bilgilerini katkı koyacağı çalışmaların bilim dünyamıza getireceği katkıyı da vurgulamak istiyorum" şeklinde konuştu.

MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan da, sıcak su çalışmalarına ilişkin, "Bizim burada olma amacımız, Kayseri'nin Erciyes eteklerinin 5 aya varan kış turizminin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu biliyoruz. Haliyle burada bulunacak bir jeotermal enerji kaynağının bu coğrafya için ne kadar kıymetli ve önemli olduğunun da farkındayız. Bu amaçla, MTA olarak üstün mühendislik çalışması göstererek, şu anda 2 bin 140 metreyi deliyoruz, hedefimiz 2 bin 200 metre, güzel emareleri yakalamış durumdayız, sonuca ulaşmadan net bir şey söylemek mümkün değil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu
Erciyes'teki sıcak su çalışmalarında gelişmeler olumlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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