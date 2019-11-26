Erciyes Anadolu Holding, Kültepe'nin tanıtım sponsoru oldu

26.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:32

Dünyanın en eski ve en büyük yerleşim alanlarından Kayseri'deki Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtım sponsorluğunu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding üstlendi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, holdingin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Kültepe'nin tarihte önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, burada gün yüzüne çıkarılan binlerce kil tablette tarihi aydınlatan birçok bilginin yer aldığını söyledi.

Kayseri'nin sahip olduğu değerleri dünyanın her yerinde tanıtmak istediklerini dile getiren Günaydın, "Turizm potansiyelimizi bizim en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu sektör, 50 alana direkt katkısı olan bir sektör. Soğanlı bölgemiz Kapadokya'nın giriş kapısı. Biz burada ilk defa balon turizmi gerçekleştirdik. Sahip olduğumuz değerlerin tanıtımını yeteri kadar yapamıyoruz." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yaklaşık 70 yıldır kazı çalışması yapılan alanın arzu edilen seviyeye gelemediğini, ancak yapılacak iş birliği ile hak ettiği yere geleceğini belirtti.

Büyükkılıç, turizm ve sporun merkezi olan Kayseri'nin, tarihi İpek Yolu üzerindeki onlarca tarihi yapıya da ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal da 4 bin yıllık geçmişi olan bir tarihi mirasa katkı sağlayacak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gülal, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nün tanıtımını önemsediklerini dile getirerek, tarihsel ve kültürel mirasa destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Tanıtım çalışmalarına profesyonel bir şekilde destek olacağız"

Günaydın, Büyükkılıç ve Gülal ile beraberindekiler, daha sonra Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nü ziyaret ederek, Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu'ndan bilgi aldı.

Muhiddin Gülal, burada yaptığı açıklamada ise Erciyes Anadolu Holding olarak kazı çalışmalarını önemsediklerini söyledi.

Tarihsel mirasın gün yüzüne çıkması adına holding olarak üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını belirten Gülal, "Hem buranın kazı çalışmalarına destek vereceğiz hem de tanıtım çalışmalarına profesyonel bir şekilde destek olacağız." diye konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise ticaretin merkezi olan Kayseri'de önemli bir çalışmaya imza atılacağını dile getirdi.

"4 bin yıllık geçmişi var"

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu da Kültepe'de 4 bin yıl önce yaşam olduğunu belirtti.

Kulakoğlu, kazı çalışmalarında sadece bir odada 1200 tablet bulunduğunu, bu tabletlere mali işlerle ilgili her şeyin kaydedildiğini anlattı.

Kazı çalışmalarında 20 binin üzerinde tabletin bulunduğunu hatırlatan Fikri Kulakoğlu, "Kültepe'nin bugüne kadar yüzde 1'i kazıldı. Dünyanın en büyük şehirlerinden, 4 bin yıllık geçmişi var. Nüfusu da o dönemde en az 40 bin." şeklinde konuştu.

Kültepe'de çıkan tarihi eserleri muhafaza edecekleri önemli bir müze çalışması olduğunu ve projesinin hazırlandığını anlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Kayseri'nin ticaretinde ve sanayisindeki başarıyı o dönemde yazılan tabletlerde bulabiliriz. Kayseri bir hazinenin üzerinde aslında. Biz Kayseri'yi turizm alanında çeşitlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Buradaki etkinliğe, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserisporlu futbolculardan Mensah, Adebayor ve Emre Demir de katıldı.

Kaynak: AA