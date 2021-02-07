Erbil Uluslararası Maarif Okulu, Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen eğitime yeniden başlanmasının ardından, Erbil Uluslararası Maarif Okulu da Kovid-19 önlemleri altında yüz yüze eğitime geçti.

Irak'ta önde gelen okullar arasında sayılan Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İdris Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maarif Okulunun çevrim içi eğitim sürecindeki başarısı, Kovid-19 önlemleri ve yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maarif Okulunun uzaktan eğitim sürecini başarıyla geride bıraktığını anlatan Karaaslan, "Biz önceden de online eğitimimize devam ediyorduk. Bu konuda da gerçek manada çok güzel başarılar elde ettik. Erbil'de online eğitimi en iyi yapan okullardan biriyiz. Çünkü şu ana kadar kesintisiz online eğitim yaptık ve birinci dönemi tamamen kapattık. Karnelerimizi verdik, raporlarımızı verdik, sınavlarımızı online olarak yaptık. Birinci dönemi hamdolsun, müfredatımızı tamamlamış bir şekilde online olarak bitirdik." diye konuştu.

Haftada üç gün yüz yüze eğitim veriliyor

Karaaslan, IKBY'de Kovid-19 salgını dolayısıyla uzun süredir çevrim içi eğitim verildiğini hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kararla bugünden itibaren haftada üç gün olmak üzere yüz yüze eğitim-öğretim döneminin başladığını belirtti.

Haftada üç gün yüz yüze eğitim, aralıklarla da üç gün çevrim içi eğitim vereceklerini kaydeden Karaaslan, "Okula gelen öğrencilerimiz yüz yüze eğitim görüyor. Aynı zamanda okulda olmayan diğer grup öğrencilerimiz de evden online olarak yine sınıftan eğitim görüyorlar. Yani bire bir müfredatımızda bir azalma olmadan böyle bir program yaptık. Bütün sınıflarımızda öğrencilerimiz eğitim görüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkçe eğitimine de çok önem veriyoruz"

Karaaslan, yüz yüze eğitim öncesinde bütün hazırlık ve temizlik çalışmalarını yaptıklarını anımsatarak, öğrencilerin öncelikle okulun girişinde yer alan dezenfektan tünelinden geçtiğini dile getirdi.

Bütün öğrencilerin maskeli şekilde okula gelmelerinin zorunlu olduğuna işaret eden Karaaslan, "Yine de maskesiz gelen öğrencilerimiz için maske tedarik ettik. Ayrıca sınıflarımızda da öğrencilerimiz mesafeli, 1,5-2 metre civarında mesafelerle okulda eğitime devam ediyorlar. Şu anda düzenli bir şekilde, bütün önlemler alınmış olarak eğitimimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Maarif Vakfımız 43 ülkede eğitim-öğretimini sürdürüyor. Yaklaşık 350 okulumuz var ve 40 bin civarında da öğrencimiz var. Hamdolsun 2017 yılından bu yana bütün okullarımızda, bütün ülkelerde başarılı bir şekilde vakfımız eğitim-öğretimini sürdürüyor. Bizim okulumuz da biliyorsunuz uluslararası bir okul ve aynı zamanda uluslararası bir program uyguluyoruz. Şu anda bizim okulda okuyan bir öğrenci dört dil üzerine eğitim görüyor. Yani İngilizce eğitim dili olmak üzere Arapça, Kürtçe ve Türkçe. Aynı zamanda burada Türkçe eğitimine de çok önem veriyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan