Vekaletle kurban kesim bedeli belirlendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125 TL, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125 TL, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "2021 yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Vakfı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Kuruluşundan bugüne Türkiye Diyanet Vakfımız, dünyayı iyilik değiştirecek inancıyla aziz milletimizin hayır köprüsü olarak nice güzel hizmetlere vesile olmuştur. Ülkemizde, İslam coğrafyasında ve tüm yeryüzünde iyiliğin sembolü bir kuruluş haline gelmiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaklaşık 30 yıldır aralıksız şekilde vekaletle kurban kesim organizasyonu yürüttüğünü belirten Erbaş, "Vakfımız, milletimizin kurban vekaletlerini dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirmektedir. Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın gönüllüleri nezaretinde yapılmaktadır" diye konuştu.

Geçen yıl 557 bin 311 hisse kurbanın yurt içinde 430 kesim noktasında, yurt dışında ise 74 ülkede kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı bilgisini veren Erbaş, "Bu sene de vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine ve dünyadaki mazlum, mağdur ve muhtaçlara milletimizin iyilik eli büyük bir titizlikle ulaştırılacaktır. Daha çok mazlum ve muhtaç kardeşimizin yüzünü güldürmek ve onların bayram sevincine katkı sunmak için 'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş' temasıyla büyük bir heyecan ve özveri ile gayret edilecektir" açıklamasında bulundu.

Bu yıl vekaletle kurban kesim organizasyonu için hazırlıkların sürdüğünü bildiren Erbaş, "Bu çerçevede milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekalet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye'de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah" dedi.

Türkiye Diyanet Vakfınca bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde bin 125 TL, yurt dışında ise 925 TL olarak belirlendiğini açıklayan Erbaş şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden çevrimiçi bağış yapabileceklerdir. Mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekaletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir."

(Mevlüt İşli – Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı