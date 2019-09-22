Engelli okçudan "sağlam" başarı

22.09.2019 12:25

Düğünde atılan maganda kurşununun isabet etmesi sonucu bedensel engelli hale gelen Murat Turan, okçulukta 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota alma başarısının ardından bedenen sağlam yaklaşık 100 rakibiyle yarıştığı Türkiye Şampiyonası'nda da bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Şampiyonu 43 yaşındaki paralimpik milli sporcu Murat Turan, 10 yıl önce Denizli'de bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yaralandı.

Üç yıl süren tedavinin ardından bir daha yürüyemeyeceğini öğrenen Turan, GATA'da gazi askerlerden öğrendiği makaralı yay okçuluğuna başladı. Kısa sürede yeteneği keşfedilen Turan, girdiği ilk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Asıl mesleği üfleme cam ustalığı olan ancak yaşadığı kazanın ardından malulen emekliye ayrılan Turan, yöneldiği okçulukta milli takıma yükseldi.

Murat Turan, 2016'da Çekya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda dördüncü, 2017 ve 2018 Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalist, bu yıl Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldu.

Hollanda'da 31 Mayıs'ta düzenlenen Dünya Şampiyonasında ikinci olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için kota almayı başaran milli sporcu, 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde sağlam sporcuları geride bırakarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

"Pes etmedim"

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sonrası 33 gün yoğun bakımda, altı gün de bitkisel hayatta kaldığını söyledi.

Yaklaşık üç yıl boyunca gördüğü tedavilerden bir sonuç alamayınca kendi hayatını değiştirmeye karar verdiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Spora başlamam gerektiğini düşündüm. GATA'da tedavi görürken engelli arkadaşlarım basketbol, okçuluk gibi sporlarla uğraşıyorlardı. Altı yıl önce Denizli'de okçuluğa başladım. Bir yıl hiç ara vermeden çok ciddi bir antrenman temposu yaşadım. O zaman aracım yok, tekerlekli sandalyedeki engelliye uygun otobüsler yoktu. Bir yıl boyunca antrenmanlara hep tekerlekli sandalyemle gittim geldim. Üç saatlik antrenman için tekerlekli sandalyeyle 4 saat yol gidiyordum. Ama her gün kendimi motive edecek sözler buluyordum. 'Başarmak istiyorsam bunlara katlanmam lazım' diyordum. İlk bir yılki süreç beni çok hızlı ilerletti. Ama hiç pes etmedim."

"Hayalim için son basamaktayım"

Daha iyi çalışmaya başladığına değinen Turan, "Şimdi hedef 2020. Bu benim için bir hayaldi. Şimdi o son basamaktayım. Emin adımlarla her gün motive olarak yoluma devam ediyorum. İnşallah orada madalyayı kazanıp bayrağımızı dalgalandıracağım." dedi.

Olimpiyatın, bir sporcunun çıkabileceği zirve ve kendisinin de hayali olduğunu belirten Turan, olimpiyat madalyası almak için şartlandığını bildirdi.

Her gün olimpiyat madalyası hayaliyle uyanmanın çok güzel bir şey olduğunu anlatan Turan, "Geçen yıl yatağımın başına hedef kağıdı koyup, üstüne 2020 Tokyo yazmıştım. O zaman gidebilme ihtimalim bile belli değildi. Eve dönüp madalyalarımı hedefin üstüne astığımda o duygu bambaşkaydı. " diye konuştu.

"Hayatta durmak için onurlu bir nedenim var"

Antalya'da 13-15 Eylül'de düzenlenen 2019 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda sağlam sporcularla aynı sahada yarıştığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda başarıyı hedefleyen bir sporcuyum. Hep kendimi 'sağlam sporcularla baş edebilirsem, onların içinde yer alabilirsem, engelliler branşında daha güçlü ve başarılı olurum' diye kendimi motive ettim. Şampiyonada 100'ün üzerinde sağlam sporcuyla yarıştım. Kürsü görmek, üçüncü olmak benim için çok onur verici bir şeydi. Bu yarışmaları, gelecekteki başarılarımın teminatı gibi görüyorum. Olimpiyat öncesinde çok iyi bir tecrübe oldu. Ayakta duramam belki ama hayatta durmak için onurlu bir nedenim var: Bayrağımızı Tokyo'da dalgalandırmak."

Kaynak: AA