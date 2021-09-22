ENGELLİ ÇOCUKLARIN HAVUZDA YÜZME HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN GENÇ EĞİTMENLER, ŞAMPİYONLAR ÇIKARIYORLAR

BURSA (DHA) - BURSA'da yüzme eğitmenleri Arzu Taşoğlu (29) ve Çetin Arslan (27), tamamen gönüllülük esasına dayalı olan 2,5 yıl önce başladıkları 'suda engelsiz yaşam' projelerinin meyvelerini alıyor. İkilinin birlikte çalıştığı sporcular Türkiye Şampyonası'ndan toplamda 16 madalya ile dönerken, bir sonraki hedefleri ise 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edebilecek sporcular yetiştirebilmek.

Bursa'da yüzme eğitmeni Arzu Taşoğlu ile Çetin Arslan, 2,5 yıl önce anlamlı bir proje için gönüllü olarak bir araya geldi. Engelli çocukların da yüzme ile hayata tutunmasını amaçlayan 'suda engelsiz yaşam' adlı proje için çeşitli hastaneler ile görüşen ikili, fiziksel engele sahip çocuklara yüzme eğitimi verebilme amacıyla ilk adımlarını attı. 30'un üzerinde fiziksel engelli çocuğun aileleriyle temasa geçen iki genç eğitmen, havuzda çocuklara ücretsiz eğitimler vermeye başladı. Tamamen gönüllü esasına dayalı eğitimlerde, ailelerden ücret talep etmeksizin çocukların yanlarında yer alarak gelişimlerine katkılarda bulunan Taşoğlu ile Arslan, şimdilerde ise projelerinin meyvelerini alıyor. İkilinin yetiştirdiği sporcular, Türkiye şampiyonalarında boy gösterirken, çeşitli madalyalar ile dönerek göğüs kabartıyor. En büyük hayallerinin 2024 yılında Paris'ta düzenlenecek olan Paralimpik Oyunları'na sporcu göndermek olduğunu vurgulayan eğitmenler, projelerini sürdüreceklerini ve Türkiye'nin pek çok noktasındaki engelli çocuklara ulaşmak istediklerini kaydetti.

ARZU TAŞOĞLU: ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ERİŞEREK, BAŞARILI NOKTALARA GELMELERİNE VESİLE OLDUK

Projeye ilk başladıkları dönemlerde çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını ancak el birliği ile üstesinden geldiklerini ifade eden Arzu Taşoğlu, projenin tahmin ettiklerinin daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade etti.

"Bu proje ile birlikte çocuklara, ailelere erişebildik ve onların elde ettikleri başarılı noktalara gelmelerine vesile olduk" diyen Taşoğlu, şöyle devam etti;

"Projeye başladığımızda amacımız özel çocuklara ulaşarak, onların hem yüzme ile tanıştırılmasını sağlamak, hem de Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirebilmekti. 2018 yılında tamamen gönüllülük esasıyla başladığımız 'Suda engelsiz yaşam' projemizle, şu an hedeflerimizden bir kısmını gerçekleştirdik. Sporcularımız Türkiye Şampiyonası'nda mücadele gösterdiler, öncesinde de küçük başarılar elde etmiştik. Melda'nın 6, Abdulkadir'in de 7 madalyasıyla şampiyonadan döndük. Şu an sporcularımızı Dünya Şampiyonası'na doğru hazırlıyoruz."

İnsanlara böylelikle somut bir şeyler de sunabildiklerini ve desteklerini hissetiklerini kaydeden Taşoğlu, pandemi sürecinde yaşanan zorluklara da değinerek "Biz bu zorlukları, avantaja çevirmeye çalıştık. Pandemi tedbirleri nedeniyle havuzu kullanamadık, ancak çocukların kondisyonlarının düşmemesi için salonda çalışmalar gerçekleştirdik. Karada çalışmalara ağırlık verdik. Bu şekilde performanslarının düşmesini önledik" diye konuştu.

ÇETİN ARSLAN: HEDEFİMİZ 2024 PARİS OYUNLARI'NA SPORCU GÖNDERMEK

Projenin tekniksel anlamdaki kısımlarıyla ilgilenen Çetin Arslan da, ilk zamanlarında 36 çocuk ile tek tek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukları branşlarına ayırırken, yeteneklerini değerlendirerek en uygun branşı seçtiklerini belirten Arslan, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimizde, çocukların performansını etkilememesi için ekstra bir şeyler yapmamız gerekiyordu, spor salonunda aktif bir şekilde çalışmaya devam ettik. Abdulkadir ile ilk tanıştığımızda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, ilk senesinde meyvesini verdiği ve o yıl şampiyonalardan 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz altın aldı. Abdulkadir'in belden aşağısı tutmuyor, paralimpik bir sporcu. Henüz 12 yaşında ve önü oldukça açık. Abdulkadir, Melda ve Serhat'ı dünya şampiyonası seçmelerine hazırlıyoruz. Melda, 100 kelebekte de Türkiye şampiyonu oldu ve olimpik kadro için daha çok yaklaştı. Sporcularımız güzel başarılar elde etti. Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda toplamda 13 madalya aldık. Arzu hocamız da fitness eğitim ile ilgilenirken, ben havuz antrenmanlarına ağırlık veriyorum. Amacımız Paris'teki olimpiyat oyunlarında en az bir sporcumuzun yer alabilmesi" dedi.

Pandemi sürecindeyken Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin havuzlar konusunda yardımcı olduğunu ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak havuzların kapılarının kendilerine açıldığını kaydeden Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a da teşekkür etti.

"HERKES ULAŞABİLİR"

Projenin halen sürdüğünü kaydeden Arslan, "Seçmelerimiz sürüyor, isteyen herkes sosyal medya ya da telefon üzerinden ulaşabilirler. Abdulkadir ve Melda bir ışık oldu, çocukların evde oturmaları yerine şampiyonalarda şampiyon olabileceklerini gösterdiler. Çocuklarımızı evde oturtmayalım, ücretsiz bir proje yapıyoruz. Ailelerden para talep etmeden, Bursa'ya kazandırmak için yoğun uğraş veriyoruz" açıklamalarında bulundu.

ABDULKADİR KÖKEN: HAYALLERİM GERÇEKLEŞTİ

Gaziantep'teki Türkiye Şampiyonası'ndan 7 madalya ile dönen 12 yaşındaki Abdulkadir Köken, ilk başta hedefinin yüzmeyi öğrenmek olduğunu, daha sonrasında hayallerinin gerçekleştiğini ifade etti. Köken, "Türkiye Şampiyonu olunca çok mutlu oldum, çok güzel tepkiler aldım. Yüzmeye ilk başladığımda ilk hocam, simit ile yüzebileceğimi söyledi, aradan 5-6 yıl geçti ve Türkiye Şampiyonası'nda 7 madalya kazandım. Hedefim, Paris'te yer alabilmek" diye konuştu.

MELDA KOLAYCA: BU SPOR İLE BİRLİKTE HAYATTA ENGEL DİYE BİR ŞEYİN OLMADIĞINI GÖRDÜM

Avrupa'da da başarılar elde eden 17 yaşındaki Milli sporcu Melda Kolayca ise, 6 yıldır yüzdüğünü kadetti. Doğum esnasında oluşan brakial pleksus adlı hastalığa karşın pes etmeyen genç sporcu da Türkiye Şampiyonası'ndan 6 madalya ile döndü. Başarılı sporcu duygularını ise şu şekilde aktardı;

"Türkiye şampiyonlarında mücadele ettim, Türkiye genelinde başarılarım oldu. Bunun yanı sıra Belarus'taki yarışlarda, 100 kelebek branşında gümüş madalya aldım. Birebir çalışıyoruz, birebir çalışmak daha etkili çünkü direkt size odaklanıyorlar. Hem karada, hem havuzda dengeli bir program içerisindeyiz. Rahatsızlığım doğumda gerçekleşti, kol dönmesi ile alakalı, sinir sistemimde hasar oluştu. 11 yaşındayken bu spora başladım, bu spor ile birlikte hayatta engel diye bir şey olmadığını gördüm, önünüzde hiçbir engel yok. İnsan istediği zaman her şeyi başarabilir sadece içimizdeki isteği adıma çevirebilmek önemli."