Enes Özel gözaltına mı alındı, neden?

Son günlerde sosyal medya platformlarında ismi sıkça anılan fenomen psikiyatrist Muhammet Enes Özel, yaptığı bazı paylaşımlarla kamuoyunun dikkatini çekti. Özellikle kullanıcılar arasında yayılan "Enes Özel gözaltına mı alındı?" iddiası, büyük merak uyandırdı ve arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasına girdi. Peki, Muhammet Enes Özel hangi paylaşımları yaptı? Enes Özel gözaltına mı alındı, iddialarının kaynağı ne? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

ENES ÖZEL GÖZALTINA MI ALINDI, NEDEN?

Sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren psikiyatrist Dr. Muhammet Enes Özel, 2 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gözaltı kararının, sosyal medya üzerinden yaptığı boykot içerikli mizahi paylaşımlar nedeniyle verildiği öğrenildi.

Enes Özel gözaltına mı alındı

Yaptığı açıklamalarla özellikle genç kitle tarafından ilgiyle takip edilen Enes Özel'in, söz konusu içeriklerinin "suç unsuru taşıdığı" gerekçesiyle hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. Bu gelişme, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve "Enes Özel neden gözaltına alındı?" sorusu trend konular arasında yer aldı.

Fenomen doktor psikiyatrist Muhammet Enes Özel ne paylaştı

İstanbul Tabip Odası ve çok sayıda kullanıcı, Özel'in gözaltına alınmasına ifade özgürlüğü kapsamında tepki gösterdi. İstanbul Tabip Odası yaptığı açıklamada, "Düşünce ve ifade özgürlüğü demokrasinin temelidir" diyerek, meslektaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu. Avukatı Gülşen Başarır, Enes Özel'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Seanslarını yapamayacağı için danışanlarının bilgi sahibi olması adına bu durumu paylaşmak istedik" açıklamasını yaptı.

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