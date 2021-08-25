Endoskopi nedir? Endoskopi nasıl yapılır?

Endoskopi teşhis amaçlı yapılabildiği gibi tedavi için de yapılabilmektedir. "Endoskopi nedir?" , "Endoskopi yapılmasının nedeni nedir?", "Endoskopi işlemi için hangi doktora gidilmelidir?" , "Endoskopi riskli bir işlem midir?" soruları endoskopi ile ilgili en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Peki, endoskopi nasıl yapılır? Endoskopi nedir?

Endoskopi sindirim sistemini incelemek için cerrahi olmadan ağızdan girilerek gerçekleştirilen bir işlemdir. Gastroenteroloji doktorunun vücutta bir kesi yapmadan organı incelenmesini sağlar. Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağındaki rahatsızlıkların teşhisinde bazen de tedavisinde kullanılan endoskopi, ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir tüpten oluşmaktadır. Bazı durumlarda, biyopsi yapmak için endoskopa özel aletler eklenebilir. Peki, endoskopi nasıl yapılır? Endoskopi nedir?

ENDOSKOPİ NEDİR?

Endoskopi, terim olarak lümenli organlar için bir görüntüleme yöntemidir.

Uygulamada, endoskopi daha çok üst sindirim sisteminin (yemek borusu, mide ve ince bağırsaklar) görüntülenmesine atıfta bulunmak için kullanılır. Bu nedenle özofagogastroduodenoskopi, endoskopi ile eşanlamlı tıbbi bir terimdir.

Endoskopide endoskop adı verilen kamera ile donatılmış ince, esnek bir tüp kullanılır. Endoskop ağız boşluğuna yerleştirilir ve sırasıyla yemek borusu, mide ve ince bağırsağa ilerletilir. Bu sırada muhtemelen üst sindirim sisteminden kaynaklanan semptomların nedenleri araştırılır.

Bu işlem neden yapılır?

Endoskopi, üst gastrointestinal şikayetler (karın ağrısı, kramp, yutma güçlüğü, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik, mide ağrısı ve hazımsızlık) ile başvuran hastalarda, dışkı tahlilleri, laboratuvar tetkikleri ve tetkiklerinde şüpheli bulgularla başvuran hastalarda doğrudan üst sindirim yolunun görüntülenmesi amacıyla yapılır. röntgen.

Üst sindirim sistemi incelenirken gastroenterolog aktif şikayetin nedenlerini ve diğer olası patolojileri araştırır. Kolonoskopide olduğu gibi endoskopi de hem tanı hem de tedavi olanağı sağlar.

Üst sindirim sisteminin olası anormallikleri, yutma güçlüğüne, kanamaya, ülserlere, iltihaplanmaya, anormal doku değişikliklerine, yabancı cisimlere, daralmaya ve kanserli oluşumlara neden olabilen anormallikleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Riskler

Üst sindirim sisteminin endoskopik muayenesinde bir komplikasyonla karşılaşmak çok nadirdir ve gelişseler bile genellikle kolayca tedavi edilirler. İlaç reaksiyonları ve biyopsi yerinde kanama en sık görülenleridir. Endoskop ile incelenen sindirim kanalının perforasyonu oldukça nadir görülen bir komplikasyondur.

Endoskopi odasında olası riskleri ve komplikasyonları yönetmek için gerekli her türlü alet, ekipman ve diğer araçlar mevcuttur.

Uzmanlarımız, komplikasyon riskini en aza indirmek için tüm uygulamaları yapacak ve doktorlarımız, yukarıda listelenen riskler ve diğer tüm olası komplikasyonlar hakkında sizi bilgilendirecek ve işlem öncesi tüm endişelerinizi giderecektir.

Hazırlık

Özofagusta, midede ve ince bağırsağın ilk bölümünde sindirilmiş gıdanın varlığı üst GI endoskopinin kalitesini tehlikeye atacaktır.

Endoskopi seçmeli (planlı) bir işlem olduğundan işlemden sekiz saat önce yeme ve içmeyi bırakmanız istenecektir.

Hazırlık aşamasında, şeker hastalığı, hipertansiyon, yüksek kan lipidleri ve kolesterol ile diğer hastalıkları yönetmek için aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz ilaçları ve tüm vitamin ve mineral takviyelerini doktorunuza bildirmeniz gerekmektedir. Doktorunuz, hastanelerimizin diğer uzmanlarına danışarak bırakmanız gereken ilaçları size bildirecektir. Veya bu ilaçların dozu değiştirilebilir.

İşlem sırasında uyuşturulacağınız için, işlem tamamlandıktan ve genel sağlığınızın düzeldiği teyit edildikten sonra sizi eve götürecek bir aile üyesine veya bir arkadaşınıza ihtiyacınız olacaktır. Eğer mümkün değilse, eve naklinizle ilgili olarak sağlık uzmanlarından yardım isteyebilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Cerrahi ve erken postoperatif dönem

Hazırlıklar tamamlandıktan sonra endoskopi odasına transfer edilecek ve işlem masasına oturtulacaksınız. Doktorunuz size sakinleştirici bir ilaç verecek ve bu sayede işlemi hissetmeyeceksiniz. Sakinleştirici ajanlar rahatlamanıza ve şekerleme yapmanıza yardımcı olacaktır. Böylece işlemin neden olduğu rahatsızlık en aza indirilmiş olacaktır.

Y yanlışlıkla Endoskobu ısırabilir olarak procedure.Your boğaz uyuşturulur ve ağız boşluğu yaralı boyunca hayati bulguları kontrol edilir. Bunun için bir sprey kullanılır. Ayrıca ağzınızı açık tutmak için kauçuk bir ağız koruyucu yerleştirilmiştir.

Endoskop daha sonra ağız boşluğundan yemek borusuna ilerletilir. Yemek borusu mukozası görüntülendikten sonra yemek borusunun distal ucu ile midenin sfinkter adı verilen girişi arasında yer alan dairesel kaslı yapının yapısı ve tonusu değerlendirilir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Endoskop mideye ilerletilir ve midenin tüm bölgelerindeki (pilor, antrum, korpus) mukoza incelenir. Ülser not edilirse, biyopsi yapılabilir veya koter adı verilen bir cihazla pıhtılaştırılabilir (yakılabilir). Veya yara dokusu oluşturmak için ülserin içine ve etrafına bazı ilaçlar enjekte edilir. Anormal bir mukoza büyümesi görülürse, lezyon tamamen çıkarılmadan önce biyopsi örnekleri toplanabilir.

Son olarak endoskop ince bağırsağın ilk bölümü olan duodenuma ilerletilir ve endoskopik muayene sonlandırılır, muayene, teşhis ve tedavi tamamlanır. Endoskop çıkarılır ve sedasyonun etkileri geçene kadar bir odada gözlemlenirsiniz. Taburcu olmadan önce doktorunuz diyet önerilerinde bulunabilir ve ilaç reçete edebilir. İşlem sonrası riskleri önlemek ve rahatlığı en üst düzeye çıkarmak için doktorunuzun talimatlarına kesinlikle uymalısınız. Size sakinleştirici ilaç verildiğinden, bir aile üyesi veya bir arkadaşınız sizi eve bırakmalıdır. Eğer mümkün değilse ulaşım konusunda sağlık profesyonellerinden yardım isteyebilirsiniz.

Endoskopi sırasında ve sonrasında yaşayabileceğiniz beklenen semptomlar şişkinlik, sık sık gaz çıkışı, hafif boğaz ağrısı ve tahriştir. Ancak ateş, nefes darlığı, dışkıda kan veya siyah renk değişikliği ve yutma güçlüğü veya dayanılmaz karın ağrısı, kusma ve kusmukta kan görürseniz doktorunuza başvurun veya en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

Sonuçlar

Endoskopik muayenede tespit edilen tüm bulgular bir rapor halinde derlenir. Biyopsi örneği alınırsa patoloji laboratuvarında incelenir. Doktorunuz tüm bulgular ışığında sizi tedavi, önlemler ve tavsiyeler hakkında bilgilendirecektir.