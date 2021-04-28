En iyi 5 fiyat performans oyuncu monitörü - Gaming monitörleri | 2021 güncel fiyatları!

En iyi oyuncu monitörleri neler? 120 hz, 28 hz, 360 hz monitörler hangileri? Sahip olduğunuzda rakiplerinizi geride bırakacak oyuncu monitörleri Monster, ViewSonic, HP, Acer ve Casper'ın hem yüksek performans hem de fiyat performansı gayet makul olan ürünlerini sizler için derledik...

2021'in oyuncular tarafından en çok tercih edilen gaming monitörlerini sizler için listeledik. Kullandığınız monitörlerin hem fiyatının uygun olmasını isteyen, hem de oyunlarda yüksek performans almak isteyen oyuncular için hazırladığımız listemizi inceleyebilirsiniz. İşte 2021 yılının en iyi fiyat & performans ürünü gaming mönitörleri...

1) Casper Excalibur M.e24fhd-g Oyuncu Monitörü

Fiyat: 1800 TL

Ekran Yenilenme Hızı: 165 Hz

Çözünürlük: 1920 x 1080

Ekran Boyutu: 24 inç

Panel Tipi: TN

Renk: Siyah

Oyuncu bilgisayarı denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Casper, Excalibur M.e24fhd-g Oyuncu Monitörü ile oyunculara olağanüstü bir oyun keyfi yaşatıyor. Full HD panele sahip bu ürün, 1920x1080 çözünürlükte 1 ms tepki süresi ve 165 Hz ekran yenileme hızıyla göz dolduruyor. Arka kısımda dahili hoparlörü bulunan monitörün, Freesync+G-Sync desteklemesi hem Nvidia tarafında hem de AMD tarafında üst düzey performans almayı sağlıyor. Casper bu güzel ürünü %15 indirimle 1800 TL'den satışa sunuyor.

2) Monster Aryond A32 V1.1 Oyuncu Monitörü

Fiyat: 2799 TL

Ekran Boyutu: 30 inç

Çözünürlük: 2560 x 1440

Ekran Yenileme Hızı: 165 Hz

Panel Tipi: MVA

Renk: Siyah

En iyi gaming bilgisayar üreticilerden biri olan Monster, Aryond A32 V1.1 model monitörüyle oyunculara mükemmel bir oyun deneyimi sunuyor. 2560x 1440'lık ekran çözünürlüğü sağlayan ekran 30 inçlik geniş bir tasarıma sahip. 165 Hz yenileme hızıyla oyuncular için etkileyici bir performans sunan Monster Ayrond A32 V1.1 sadece 1ms tepki hızıyla göz dolduruyor. Ürün Monster'ın resmi sitesinde 2799,00 TL'den satışa sunuluyor.

3) ViewSonic XG2405 Oyuncu Monitörü Oyuncu Monitörü

Fiyat: 1899 TL

Ekran Boyutu: 24 inç

Çözünürlük: 1920 x 1080

Ekran Yenilenme Hızı: 144 Hz

Panel Tipi: IPS

Renk: Siyah

Uygun fiyatlı oyun monitörü almak isteyen oyuncuların sıklıkla tercih ettiği, durak noktası haline gelmiş ViewSonic XG2405, hem tasarımı hem de görüntü kalitesiyle kendini ön planda tutmayı başarıyor. 24 inçlik ortalama boyuttaki ekran, 144 Hz yenileme hızına sahip olup 1920 x 1080 piksel görüntü kalitesi sunuyor. 1899 TL'den satışa sunulan bu ürün kullanıcılarını memnun ediyor.

4) HP Omen 25 Z7Y57AA Oyuncu Monitörü Oyuncu Monitörü

Fiyat: 2100 TL

Ekran Yenilenme Hızı: 144 Hz

Çözünürlük: 1920 x 1080

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Panel Tipi: TN

Renk: Siyah

Hp'nin en çok satan ürünlerinden biri olan Omen 25 Z7Y57AA oyuncu monitörü 144 Hz yenileme hızına sahip olan bir gaming monitör, Full HD ekran da 1080p görüntü kalitesi sunabilmektedir. 1 ms'lik tepki süresiyle diğer monitörlerin önüne geçmeyi başaran bu ürün, düşük piksel gecikmesiyle hızlı yanıt sağlayan TN panelini kullanıyor. Ürünün güncel satış fiyatı 2.100'TL civarında.

5) Acer XF240QS Oyuncu Monitörü Oyuncu Monitörü

Fiyat: 1450 TL

Çözünürlük: 1920 x 1080

Ekran Boyutu: 23,6 inç

Ekran Yenilenme Hızı: 165 Hz

Panel Tipi: TN

Renk: Siyah

Adını bilgisayar markalarından biri olarak sıklıkla duyduğumuz Acer, oyuncular için özel olarak ürettiği XF240QS model monitörüyle göz dolduruyor. Oyunculara 165 Hz ve 1920x1080 çözünürlük sunan ürün, TN tipi panelini kullanıyor. Ürünün bir güzel özelliği ise gayet uygun bir fiyat performansı olması, Acer XF240QS oyuncu monitörünün güncel satış fiyatı 1450 TL.