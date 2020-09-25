En güzel suç filmleri? En çok izlenen suç filmleri hangileri? En çok izlenen suç filmleri hangileridir?

Suç filmleri birçok insan için en çok tercih edilen filmler kategorisinde yerini alıyor. Özellikle aksiyon severler tarafından takip edilen bu film türü en çok izlenen filmlerin başında geliyor. Peki, en çok izlenen suç filmleri hangileri? En çok izlenen suç filmleri hangileridir?

Tüm ustalıkla bir ya da birkaç kişinin hazırladığı inanılmaz hikâyelere sahip suçların ve suçluların öykülerinin işlendiği bu yapımlar pek çok insan için vazgeçilmezler kategorisinden. Peki, en sevilen ve itibar göre suç filmleri hangileri?

EN GÜZEL SUÇ FİLMLERİ HANGİLERİ?

KAPIŞMA (SNATCH) – 2000

Bir Türk (Jason Statham) yasadışı bir boks müsabakası düzenler. Boksörlerden biri için bahse giren Bricktop (Alan Ford), bu boksörün Demir Yumruk Mickey (Brad Pitt) ile yaptigi bir kavga esnasinda ölmesini süphe ile karsilar. Bütün bunlar olurken, bir yanda da bir mücevher kaçakçiligi operasyonu sürmektedir.

ÜÇ KRAL (THREE KINGS) – 1999

Bir grup Amerikan askeri, Körfez Savaşı'nın hemen ardından ülkelerine dönmeyip, çölün derinliklerinde gömülü olduğu söylenen bir hazineyi bulmaya karar verirler. Bir haritanın kılavuzluğunda yaşamlarını değiştirecek macera dolu bir yolculuğa adım atarlar.

İÇERİDEKİ ADAM (INSIDE MAN) – 2006

''The Inside Man"de anlatılan olaylar zinciri aslında oldukça sade/basit şekilde başlar. Dünya çapındaki finans kurumlarından Manhattan Trust'ın Wall Street şubesinin kalabalık lobisine boyacı kıyafetleri giymiş dört kişi gelir. Kostümlü soyguncuların başlattığı mükemmel planlanmış kuşatma saniyeler içinde sonuçlanır. Soyguncular tarafından rehin alınan 50 kadar banka yöneticisi, o andan itibaren çok iyi organize edilmiş bir soygun operasyonunun pençesine düşmüştür.

Soyguncuların lideri Dalton Russell (Clive Owen) ile sağlıklı iletişim kurulması ve rehinelerin zarar gelmeden kurtarılması için New York Polis Departmanı (NYPD) dedektiflerinden Keith Frazier (Denzel Washington) ile Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor) görevlendirilir. Acil Durum Birimi (ESU) Başkanı John Darius (Willem Dafoe) ile omuz omuza çalışan dedektifler, olayın kısa sürede barışçı yöntemlerle çözüleceğinden, bankanın kontrol altına alınıp rehinelerin kurtarılacağından umutludur.

Ancak işler planlandığı gibi gitmez. Bankayı ve müşterileri rehin alan Russell son derece kurnaz, dikkatli, zeki ve soğukkanlı bir soyguncudur. Sadece rehin aldığı müşterilerin değil, yetkililerin de kafasını karıştırıp dikkatini dağıtacak çok titiz bir plan yapmıştır. Dışarıda banka önünde toplanan kalabalıktaki gerilim düzeyi hızla artarken hummalı bir çalışmaya giren Frazier ve kurmayları, bütün dikkatlerini Russell'ın kontrolü kaybetmesine vermişlerdir.

Soyguncular sürekli olarak polisin bir adım önünde gibidir. Bitmek tükenmek bilmeyen akıl oyunlarıyla Frazier ve Darius'u her aşamada safdışı bırakırlar. Bu işin içinde başka işler olabileceğine dair Frazier'ın birtakım kuşkuları vardır. Bayan borsa brokerı Madeliene White'ın (Jodie Foster) devreye girişiyle beraber olay bambaşka boyutlar kazanır. Madeliene'ın, Russell ile özel görüşme yapmayı talep etmesiyle Frazier'ın kuşkuları doğrulanmıştır. Öte yandan bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Arthur Case da (Christopher Plummer), ele geçirilen şubenin içinde olup bitenlerle dakika dakika ilgilenmektedir.

Soyguncular tam olarak neyin peşindedir? Saatler ilerledikçe daha da gerginleşen durumu yatıştıracak tedbirler neden işe yaramamaktadır? Durum giderek belirsiz hale gelirken Frazier artık bu işin içinde birtakım görünmez bağların olduğuna, başka bir yerlerde gizli toplantıların sürdüğüne ikna olmuştur. Sadakatlerin ve davranışların sorgulandığı ortamda çok riskli bir kedi-fare oyununa başlamıştır. Ancak oyunun kuralları sürekli değişmektedir. Atacağı yanlış bir adım, sinirleri sürekli diken üstünde tutan bu kedi-fare oyununun felaketle sonuçlanmasına yol açabilecektir.

İTALYAN İŞİ (ITALIAN JOB) – 2003

Azılı bir suçlu olan Charlie Croker'ın önderliğinde bir suçlu çetesi, detaylı bir hazırlık sürecinden sonra, Los Angeles?ın tarihindeki en kötü trafik sıkışıklığına sebep olurlar. Böylece, yapacakları mücevher hırsızlığı için zaman kazanacaklardır. Planları, soygunu gerçekleştirdikten sonra, yaya kaldırımlarında sürebilecek kadar küçük olan Mini Cooper'larını kullanarak, trafik açılmadan önce kaçabilmektir.

BAŞLANGIÇ (INCEPTION) – 2010

Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmak olan Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Casusluk dünyasında aranan bir oyuncu olan Cobb'a bu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş, tabi eğer imkânsız "başlangıç"ı tamamlayabilirse.

KÖPEKLERİN GÜNÜ (DOG DAY AFTERNOON) – 1975

Sıcak bir Brooklyn öğleden sonrası... Her zaman kaybedenler kulübüne üye olan ama yine de umutlarını hala kaybetmemiş iki arkadaş, banka soyma işine girişirler. İşin beyni Sonny, yanında Sal (John Cazale). Sonuç ise tam bir felakettir. Bütün polisler, halk, TV kameraları hatta pizzacı bile oradadır. Kusursuz bir şekilde planlanmış soygun artık bir sirke dönüşmüştür.

CİNAYET ( THE KILLING) – 1956

Eski bir mahkum olan Johnny Clay, beş yılını Alcatraz'da hapishanede geçirmiştir. Sevgilisi Fay ile evlenip düzenli bir hayata geçmeden önce son bir soygun yapmayı kafasına koyan Clay, bir yarış sırasında, odalardan birinde bulunan iki milyon dolarlık parayı çalmayı planlamaktadır. Bunun için bir ekip oluşturan Clay; bir polis, gözlemci, keskin nişancı ve güreşçiden oluşan çetesiyle birlikte hazırladıkları kusursuz soygun planını gerçekleştirmeye çalışacak, ancak türlü talihsizliklerle karşılaşmaktan kurtulamayacaktır.

KOMPLO (THE SCORE) – 2001

Nick emekli olmaya karar vermiş, nişanlısı Diane ile sükun içinde yaşamayı kendine hedef edinmiş, eski! profesyonel bir suçludur.

Yakın dostu ve abisi olan ve Nick'in çaldıklarını paraya dönüştüren Max'ın, Nick için farklı bir planı vardır ve bu planın yaratıcısı agresif fakat yetenekli Jack'tir. Fakat Jack'in planı gerçekleştirebilmesi için Max'in üstün güvenlik kırma yeteneğine ihtiyacı vardır.

Bu durum karşısında Max devreye girerek Nick'in vazgeçmediği iki prensibini bozmaya cabalayarak onu iknaya girişir. Nick her zaman yalnız çalışır ve asla ikamet ettiği şehirde iş yapmaz ama yine de operasyon Nick ile başlatılır.

DOLANDIRICILIK SANATI (THE ART OF STEAL) – 2013

Crunch Calhoun bir sanat eseri soyguncusudur. Artık kariyerini sonlandırmaya karar vermiştir. Son ve büyük bir soygun olmak için eski ekibi toplamaya karar verir. Bu ekibin güvenmediği kardeşi Nicky de bulunmaktadır. Vurgun başarılı geçer ve ekip tarihi bir kitabı çalmayı başarır. Bunun üzerine Nicky çok daha zor bir soygun planlamaya karar verir.

Kaynak: Haberler.com / Seo Editör