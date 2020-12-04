En güzel resimli cuma mesajları! Ayetli ve anlamlı cuma mesajları! Whatsapp, Instagram, Facebook cuma mesajları!

Hayırlı Cumalar! Müslüman aleminin en hayırlı ve en anlamlı günü bugün. Bu mübarek cuma gününde sevdiklerinizin cumasını kutlamak, hayırlı ve bereketli haftalar dilemek için aşağıdaki cuma mesajları arasından beğendiklerinizi paylaşabilirsiniz. Resimli cuma mesajları sayesinde sosyal medyadan sevdiklerinize hayırlı cumalar dileyebilirsiniz!

Cuma günü İslam aleminin en hayırlı ve en anlamlı günüdür. En kutlu gün olan Cuma gününü kutlamak, iyi dileklerinizi sevdiklerinizle, çevrenizle paylaşmak isterseniz işte size en anlamlı ve en güzel kısa öz cuma mesajları! Güzel resimlerle ve anlamlı ayetlerle hazırlanmış resimli cuma mesajlarını ayrıca Whatsapp, İnstagram, Facebook aracılığıyla da çevreniz ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz! Bu sayede tüm çevrenizin mübarek cuma gününü topluca kutlayabilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

EN ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Müslüman aleminde en önemli, en kutsal, en mübarek gündür cuma. Bugün bu pandemi döneminde camiye gidemeyenler, cuma namazlarını evlerinden kılanlar ve dostlarıyla görüşemeyenler onların cumalarını uzaktan anlamlı cuma mesajları ile kutlayabilir, yüzlerini güldürüp, mutlu edebilir!Müslüman aleminin bir araya gelemediği, cuma namazı kılamadığı günlerde bu resimli ve anlamlı cuma mesajları sevdiklerinizi çok mutlu edecektir!

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam ile. Hayırlı Cumalar!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile. Hayırlı Cumalar!

Ya Rabbi! Sesimzi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız mübarek olsun.

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle. Hayırlı Cumalar!

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma.

Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun!

Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar!

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar!

Ey benim güzel mevlam! Benim senden istediklerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun. Hayırlı Cumalar!

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsuun!

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. Hayırlı Cumalar!

Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabb'im bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun. Hayırlı Cumalar!

Ve dünyadaki en büyük gurbet, insanın Rabbine uzak kalmasıdır. Cumanız mübarek olsun!

Dünyaya ait işler bizlerin gözlerinde kırılmaya mahkum camdan şişeler, eşyalar gibidirler. Ey insanoğlu sen sırf bu dünya için mi yaratıldın da sadece bu dünyanın işleri peşinde koşarsın. Cumanız mübarek olsun!

Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun!

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah (cc) cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah!

Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar!

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun!