En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?
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En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?

Abiye modellerinde en çok rağbet gören, her mevsim rahatlıkla giyebileceğiniz, istediğiniz renkte ve desende bulabileceğiniz bir çok modeli, vücut yapınıza ve zevkinize göre seçebilirsiniz. Uygun fiyat ve muhteşem kalitede tesettür abiyeler artık uzak değil.

En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?
05.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:22

Abiye modellerinde dikkat edilmesi noktalar nelerdir?

Abiye modelleri, çok çeşitte olup, karar vermekte sizi zorlayabilir. Ufak bilgiler ile bu problemi çözebilirsiniz.

Vücut yapısı

Abiye modelleri, her vücut tipindeki kadına göre üretilir. Düz vücut tipi, dikdörtgen, armut, ve kum saati gibi kadın vücut tipleri mevcuttur. Bu tiplere uygun abiye modelleri; uzun, midi, bol, pileli, sade ve işlemeli olarak birçok abiye modelleri mevcuttur.

En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?

Düz vücut tipi abiye modelleri: Bu vücut tipine sahip kadınlar, işlemeli abiye modellerini tercih etmelidir. Bele takılan kemer ile vücudunuza uygun hale abiye modelini yaratmış olursunuz. qras.com adresinde kolaylıkla bulabileceğiniz kemerli, uzun modeller, renk çeşidi ile sizlere alternatif sunmaktadır.

Armut vücut tipi abiye modelleri: En şık abiye modelleri ile muhteşem görünebilirsiniz. Armut vücut tipi kadın,yakalı gömlek elbise ve abiyeler tercih etmelidir. Böylelikle vücut oranı eşitlenmiş olur. Takacağınız aksesuarlar ile kombininizi tamamlayın.

Kum saati vücut tipi abiye modelleri: Bel kısmı pileli elbiseler tercih etmelisiniz. Bu tarzdaki abiye ve elbise modelleri, vücudunuz orantılı gözükmesine neden olacaktır. qras.com adresinde siyah kemerli sümbül elbise, bu vücut tipine muhteşem olacaktır. Şık ve kibarlığı bira arada sunan bu model, sizlere çok yakışacak.

En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?

Dikdörtgen vücut tipi abiye modelleri: Geniş omuz ve basen sahip bu tip, bel bölgesi belirgin olmadığı için kemerli abiyeler tercih etmeli. Böylelikle bel daha ince gözükecektir.

Ten rengine göre abiye seçimi:

Beyaz tenli kadınlar ne renk abiye giymeli? Bordo renk sizlere çok yakışacaktır. Gri, koyu mavi ve siyahta ten renginizi ortaya çıkaracaktır. Sarı renk sizi solgun gösterecek bu yüzden tercihler arasında olmamalıdır.

Buğday ten rengine göre abiye seçimi: Yeşil tonlar ten renginize çok yakışacaktır. qras.com adresinde yer alan zümrüt yeşili nervürlü birit düğmeli abiye elbise, bütün dikkatleri üzerinizde toplamanıza neden olacaktır.

En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?

Esmer ten rengine göre abiye seçimi: Esmer ten rengine en çok yakışan renk beyazdır. Yaz aylarında, oldukça rahat edeceğiniz abiye modellerini tercih etmelisiniz. Sarı, açık mavi ve toz pembe gibi renkler çok yakışacaktır.

En güzel abiye modelleri nelerdir? Şık abiye modelleri seçerken nelere dikkat edilmeli?

Abiye modelleri kumaş seçimi

Doğru tercih edilen kumaş modeli, abiyenin havasını değiştirecektir. Doğru kumaş seçimi ile şıklığı ve rahatlığı bir arada yaşayabilirsiniz.

Abiye modellerinde, dar kesim ise kumaşın likra özelliği önemlidir. Esneme yapması sizin rahatça hareket etmenizi sağlayacaktır.

Kalın tafta abiyeler, yazın tercih edilmemelidir. Sizi rahatsız edecek, terlemenize sebep olacaktır.

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