Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi

8 yıl önce nikah masasına otura ve bu evlilikten 3 çocukları dünyaya gelen Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın 3 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davaları karara bağlandı. Boşanan çiftin çocuklarının velayeti de baba Emre Aşık'a verildi.