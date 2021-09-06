Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Magazin

8 yıl önce nikah masasına otura ve bu evlilikten 3 çocukları dünyaya gelen Emre Aşık ve Yağmur Aşık'ın 3 yıldır devam eden çekişmeli boşanma davaları karara bağlandı. Boşanan çiftin çocuklarının velayeti de baba Emre Aşık'a verildi.

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.

"ÇOCUKLARIMLA YENİ HAYATIM BENİ BEKLİYOR"

Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç çifti boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi - Haberler Magazin
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