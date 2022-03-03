Emre Kınay'ın gazeteciye hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Oyuncu Emre Kınay ile diğer bir sanığın, Beyoğlu'ndaki bir restoran çıkışında görüntü almak isteyen muhabire hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kınay katıldı. Diğer sanık Baha Toygar'ın gelmediği duruşmada, şikayetçi Mustafa Ağdağ da hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Emre Kınay, saat 23.45 sıralarında mekandan çıkarken birlikte oturdukları avukat arkadaşının ayağının takıldığını ve düşmek üzereyken kendisini tuttuğunu belirterek şunları söyledi:

"Arkadaşımın kısa eteği vardı. Benim kız arkadaşımmış gibi bir durum oluşturmak istercesine çalılıkların arasından görüntümün çekildiğini anladım. Sonra çekimin yapıldığı çalılıkların oraya geçtim. 'Sor şimdi ne istiyorsan.' dedim. Müşteki, alkolü özellikle kastederek 'Saat 24.00'ü geçtiği halde alkollü bir mekanda oturuyorsunuz, bununla ilgili ne diyeceksiniz?' diye sordu. Ben de '24.00'ü geçmedi, hesabımızı ödeyip çıkıyorduk, konumuzla ne alakası var, konumuz düşen arkadaşımızdı.' dedim. Şikayetçi bu kez bana, 'Belediye başkanı olsaydınız da yasak çiğnemeye devam edecek miydiniz?' diye sordu."

Müştekinin ilgisiz sorularına devam ettiğini ve onu kenara çekmeye çalıştığında "Bana dokunma." dediğini aktaran Kınay, "Hangi kanalda çalıştığını görünce, 'Ne yapmaya çalıştığını anlıyorum, ayıp, kasıtlı soru sorup zan altında tutmaya çalışıyorsun.' dedim. Karşı taraf 'Soru soruyorum.' deyince ben de 'Anlatıyorum, anlamıyor musun, geri zekalı mısın?' diye konuştum. Görüntülerde biri belimden sarılmıştı. Karşı tarafa zarar vermeye çalışıyormuşum gibi görünmüşüm. Görüntü bu nedenle yanlış şekilde anlaşıldı." ifadesini kullandı.

Hakaret etme kastı olmadığı ve dava konusu kelimelerin haksız tahrik altında ağzından çıktığını öne süren Kınay, "Görüntüler bipleme yapılarak yayınlandı. Sanki çok daha ağır sözler söylemişim gibi yansıtıldı." diye konuştu.

Müşteki Mustafa Ağdağ ise Kınay ile röportaj yapmak istediklerini, belediye başkanlığı adaylığıyla ilgili soruya kızdığını, sanığın aşırı derecede alkollü olduğunu ve soruya kızacağını düşünmediğini söyledi.

Soru sormakta üstelemediğini ancak sanığın kendisine "geri zekalı" diyerek hakarette bulunduğunu anlatan Ağdağ, "Diğer sanık da alakası olmamasına rağmen bana gelip hakaret etti, onun yanındaki bir şahıs da bana sinkaflı konuştu. Devamlı gece çalışıyorum 6-7 yıldır. Saygısızlık yapmadım. Sanık halka mal olmuş bir insandır. Bu nedenle haber yaptım." ifadesini kullandı.

Mahkeme, taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emre Kınay ile Baha Toygar'ın, şikayetçi Mustafa Ağdağ'a yönelik hakaret içerikli söylemde bulundukları belirtilerek "alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.