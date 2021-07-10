Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında bakın ne dedi
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Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında bakın ne dedi

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Kaan Yıldırım ile model Çağla Şıkel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Şıkel'den 2015 yılında boşanan şarkıcı Emre Altuğ, "Çağla yeniden evlenmek isterse ne dersin?" sorusuna bakın ne cevap vermiş...

Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlendiği öne sürülen Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel, plajda kameralara yansıdı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; İki çocuğunun annesi Çağla Şıkel'den 2015 yılında boşanan şarkıcı Emre Altuğ, "Çağla yeniden evlenmek isterse ne dersin?" sorusuna çarpıcı bir yanıt vermiş.

"ÇAĞLA'YA KARIŞMA HAKKIM YOK"

Altuğ, "Ben karışmam ona... Herkesin hayatında biri olabilir, önemli olan onu nasıl yaşadığındır. Benim Çağla'ya karışma hakkım yok, o zaten bilinçli, örnek bir anne. Ben de aman illa biri olsun diye çaba sarf etmedim. Bu işler kader kısmet..." ifadelerini kullandı.

2015 yılında boşanan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey için sık sık bir araya geliyor.

Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında bakın ne dedi
Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında bakın ne dedi
Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında bakın ne dedi
Emre Altuğ, eski eşi Çağla Şıkel hakkında bakın ne dedi

Kaynak: Snob Magazin

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