ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 23 Eylül 2021

ABONE OL EMNİYET MÜDÜRÜMÜZ BOLAT'A VEDA YEMEĞİ 3 yıla yakın süredir Esenler Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Bolat onuruna Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan, MHP Esenler İlçe Başkanı Hakan Özel, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kaymakamlık birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILIĞINA ATAMA Programda ilk konuşmayı Esenler, Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan ve Sultagazi'den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanan Hakan Bolat yaptı. Bolat, 3 yıldır Esenler'de tüm kurum ve kuruluşlarla güzel bir diyalog içinde hizmet verdiğini hatırlatarak, "Bu görevim boyunca bana her türlü yardım ve desteği sunan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Sorumluluk alanım değişti ama ben yine Esenler'de bulunacağım. Aslında çok değişen bir şey yok. Yine hep birlikte bu şehre hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar adına konuşan Fatih Mahalle Muhtarı Recep Gülyüz de, Emniyet Müdürü Hakan Bolat'tan tüm muhtarlar adına son derece memnun olduklarını, ne zaman bir görüşme talep etseler hemen kendisine ulaşabildiklerini söyleyerek, yeni görevinde başarılar diledi.

OLGUYU ALGININ ÖNÜNE GEÇİRDİK Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ise konuşmasında daha önce Esenler'in hak etmediği bir algı ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hep birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla biz Esenler'de olguyu algıların önüne geçirdik. Geçmiş 10 yıla göre Esenler çok değişti. Çünkü biz şehir ile gönül bağı kurduk. Şehirler birer canlı organizma gibidir. Her şehrin bir dili, bir estetiği ve bir dili vardır. Şehre siz gönlünüzü açmazsanız şehir de size esrarını açmaz" dedi. Göksu, İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atanan Hakan Bolat'a ve Esenler Emniyet Müdürü Murat Uzun'a yeni görevlerinde başarılar diledi.

ÇOK GÜZEL BİR DÖNEM GEÇİRDİK Programda son konuşmayı Esenler Kaymakamı Adil Karataş yaptı. Karataş, kendisinin de 3 yıldır Esenler'de Hakan Bolat ile birlikte görev yaptığını hatırlatarak, "Belediye Başkanımızın da elini taşın altına koyması ile tüm kurumlar hep birlikte çok başarılı, çok güzel ve huzurlu bir dönem geçirdik" dedi. Böyle görev değişikliklerinin devlet memurlarının kaderi olduğunun altını çizen Karataş, "Her iki emniyet müdürümüze de yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Gençlerin sesi daha gür çıkacak Esenler Belediyesi tarafından gençlerin sesini duyurmak için kurulan Esenler Gençlik Meclisi çalışmalarına başladı. Meclisin ilk toplantısına katılan Esenler...

İbrahim Sadri'den Yahya Kemal Şiirleri Türk edebiyatının usta ismi Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60'ıncı yılında şair İbrahim Sadri'nin şiir dinletisi ile Esenler'de anıldı... .

Engelli Dernekleriyle 'birlikte Yürüyoruz' Esenler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Esenler'deki engelli dernekleriyle bir araya gelerek, "Birlikte Yürüyoruz" projesi hakkında bilgi verdi... .

Pirgarip'e yardım köprüsü Esenler Belediyesi, kardeş köy olarak kabul ettiği Van'ın merkezine bağlı Pirgarip Köyü'ne yardım tırlarını gönderiyor. Yarın köye sevk...

Habermetre - Son Dakika Haberleri