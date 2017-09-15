Emniyet Müdürü Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Yeşiltepe Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi.



Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz tarafından düzenlenen ve vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği toplantıya katılan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve şube müdürleri, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi. Yeşiltepe Deneyimli Kafe'de düzenlenen toplantıda konuşan Emniyet Müdürü Dinç, "Eskişehir'de bu toplantının bizim açımızdan büyük bir önemi var. Aslında Valimizde katılacaktı ama işi dolayısıyla Ankara'ya gitti. Bir sonraki toplantıya katılacağının da sözünü verdi. Biz Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle vatandaşlarımızla bu tür toplantılarda bir araya gelerek sorunlarını birinci ağızdan dinlemeyi tercih ediyoruz. Daha önce bu toplantının benzerlerini farklı mahallelerde yapmıştık. Eskişehir'in bazı sıkıntılarını yerinde dinledik ve bunlara çözüm bulduğumuzu düşünüyoruz. O bölgelerde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu bölgede de biz özellikle muhtarımızla çalışmalarımız sürüyor. Bizim birinci amacımız sizlere hizmet etmektir. Bunu açık ve net şekilde ifade ediyorum. Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımız. Bunu bilmenizi istiyorum. Benim de çocuklarım var. Zaman zaman hep söylüyorum sizin çocuklarınızın başına bir şey geldiğinde ben de çocuklarımı düşünüyorum. 'Acaba bizim çocuklarımızın başına gelse biz ne düşünürdük' diye. Toplumdaki sıkıntıları, bizler de elimizdeki kaynaklarla bunları halletmeye çalışıyoruz" dedi.



"Açıktan alkol alan 67 kişiye işlem yapıldı"



Konuşmasının ardından mahalle halkı, Engin Dinç'e sorunlarını aktardı. Mahallelerine MOBESE sistemi istediklerini aktaran vatandaşlar, özellikle parklarda açıktan alkol alınmasından şikayetçi olduklarını dile getirdi. Vatandaşların sorularına cevap veren Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "MOBESE ile ilgili Eskişehir'in bütün sistemlerini devletimiz ve özellikle İçişleri Bakanlığımız Türkiye'de tüm sistemleri yeniliyor. Bu noktada Eskişehir'de öncelikli iller arasında. Ekim-Kasım ayında MOBESE direklerimizin tamamı bitmiş olacak. Şu anda bu bölgeyi MOBESE kapsamına aldık. Buradaki eksiklikleri biliyoruz. Bu noktada da bu müjdeyi vermek istiyorum. Açıktan alkol almakla da alakalı son 1 hafta içerisinde açıktan alkol alan 67 kişiye cezai işlem uygulandı. Konuyla alakalı çalışmalarımız hassasiyetle devam edecektir" ifadelerini kullandı.



"Halkımızın isteklerini birinci elden dinleyeceğiz"



Programı dolayısıyla programa telefonla bağlanan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ise, "Bu akşam da ben de katılacaktım ancak programım uymadı. Bu tür toplantılarımızı halkımızla beraber devamlı yapacağız. Halkımızdan isteklerini, taleplerini, arzu ettiklerini birinci elden dinleyeceğiz. Bütün kamu, kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bütün vatandaşlarımızın bizlere ilettiklerini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR