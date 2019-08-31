Emniyet, 2 bin komiser yardımcısı alıyor! 25. dönem POMEM alımı ne zaman?

31.08.2019 10:46

Emniyet Genel Müdürlüğüne 2 bin komiser yardımcısı alımı yapılacağı açıklandı. Lisans mezunu olma şartı aranan alımın tarihi de adaylar tarafından araştırılıyor. Öte yandan POMEM alımları için Süleyman Soylu, 10 bin memuru kadroya dahil edeceklerini bildirdi. Peki, POMEM başvuru tarihi, mülakatları ne zaman? Komiser yardımcılığı sınavı, POMEM başvuru şartları ve daha fazlası haberimizde…

LİSANS MEZUNU OLMA ŞARTI ARANIYOR

Polis Akademisi Başkanlığı, 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı alımı yapılacağını ve bu adayların emniyet mensubu olmayan lisans mezunları arasından seçileceğini duyurdu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak alımlarda lisans mezunu olma şartı aranıyor. Ön başvuru ve sınav hakkındaki bilgiler ise KPSS sonuçlarının ardından Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden duyurulacak.

Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere, en lise mezunu 500 kadın öğrenci alımı da yapılacağını açıklayan Polis Akademisi, başvur tarihlerini henüz adaylarla paylaşmadı. Ayrıntılar yine Polis Akademisi Başkanlığı sitesinden yayımlanacak.

25. POMEM ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 bin polis alımının yapılacağını ve alımların Eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceğini memur adaylarına duyurdu. Soylu, alımlarla ilgili kesin tarih vermedi. Yanı sıra, önlisans mezunlarının 70 KPSS puanı ile başvuruda bulundukları POMEM için artık puanlar 65 olarak belirlendi.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00),önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00),2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.

25. DÖNEM POMEM ÖZEL HAREKAT SINAVI NE ZAMAN?

PÖH alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; ''Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 500 kadın öğrencinin alımı yapılacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.