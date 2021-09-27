Emekli hakimi dini duygularını istismar ederek dolandıran sanığın davası başladı

EMEKLİ Danıştay hakimi S.Y.'yi dini inanç ve duygularını istismar ederek 550 bin lira dolandırdığı ve avukat olan iki kızına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Uğur A.'nın 66 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Duruşmada dinlenen emekli Danıştay hakiminin kızı şikayetçi S.Y., kardeşi ile birlikte sanığın tacizine maruz kaldığını öne sürerek "Bizim aç kaldığımız zamanlar oldu. Sanık bizden aldığı paralarla lüks araçlarla geziyor, benim babamsa hasta haliyle metrobüslerde sürünüyor" dedi. Diğer şikayetçi D.Y. ise "Bu basit bir dolandırıcılık değil. Bu adam 5 yıldır bizim hayatımızı mahvetti" diye konuştu.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya emekli Danıştay hakiminin aynı zamanda avukat olan kızları şikayetçi D.Y. ve S.Y. ile taraf avukatları katıldı. Sanık ise duruşmaya katılmadı.

"ANNEM HER GÖRDÜĞÜ KİŞİYİ SANIK UĞUR SANIYORDU"

Şikayetçi S.Y., sanık Uğur A. ile babasının bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını, sanığın kadınların çikolata kistine iyi gelen bir macun yaptığını ve ortak aradığını duyması üzerine anne ve babasının yatırımcı olduklarını anlattı. Anne ve babasının sanığa ofis tuttuğunu belirten S.Y., " Anne ve babam kendisine ofis tuttuktan sonra bütün malzeme ve ofis için gerekli ödemeleri ve harcamaları yaptılar. Daha sonra bu kişi bizim ailemizdeki dini hassasiyetimizi fark ederek ailemizin içine sızdı. Bizimle sürekli dini konuşmalar yapıyordu. Bu sebeple annem ve babam da kendisinden çok etkileniyordu. Öyle ki bir süre sonra kendisine Uğur Bey diye değil 'Seyit' diye sesleniyorlardı. Daha sonra annem yaşadığı şeyin ne olduğunu bilmediğim bir şekilde rahatsızlandı. Her gördüğü kişiyi sanık Uğur sanıyordu. Kendi kendine konuşuyordu. Aklını kaybetmiş gibiydi, yemeden içmeden kesilmişti, uyuyamıyordu. Sanık ise annemin bu durumuna karşı 'Anneniz çok güzel bir sürece girdi, çok iyi mertebelere yükseldi. Benim danışmanlığımda çok iyi olacak' diyordu. Bir süre sonra annem intihara kalkıştı" dedi.

"BİZ FAKİRLEŞİRKEN O ZENGİNLEŞİNCE DURUMU ANLAMIŞ OLDUK"

"SEYİDİM' DİYE HİTAP EDİYORLARDI"

"5 YILDIR BİZİM HAYATIMIZI MAHVETTİ"

İDDİANAME