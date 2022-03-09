EMEA VALORANT 2. ve 3. Hafta Özeti: Bölgesel Liglerde Neler Oldu?

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye : Birlik

Türkiye, VALORANT rekabetinin en üst düzeyde yaşandığı bölgelerden biri olduğunu tekrar tekrar kanıtladı. Birlik'in 3. haftası da zaten bildiğimiz bir şeyi bize bir kez daha gösterdi: Türkiye bu oyunda var. Üç ekip birincilik için yarışırken, üç ekip de üçüncülük için mücadele ediyor, sonuçlar hep kafa kafaya, maçlar hep çok yakın geçiyor.

Fire Flux Esports, Futbolist ve Surreal Esports, 2. haftanın sonuna kadar 2 - 0'lık rahat galibiyetler aldılar. O noktada Surreal Esports sürpriz bir serinin sonucunda Thunderbolts Gaming tarafından alt edildi. 2. hafta zorlanan üç lider yarış dışı kalmadılar ve 3. haftada kusursuz oynadılar.

Fire Flux Esports 5-1

Futbolist 5-1

Surreal Esports 5-1

Galatasaray Esports 3-3

Fenerbahçe Esports 2-4

Team Lixa 2-4

Thunderbolts Gaming 2-4

Galakticos 0-6

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

2. hafta maçlarıyla birlikte MOUZ liderliğini perçinlemiş oldu. Oyuncuların gözdesi Cypher'ı seçerek Haven'da, SPARKZ Gaming'i yenmesinin ardından, Ovation'la eşleşerek izleyicilere çekişmeli bir maç sundu.

MOUZ bu etkileyici serisini, 3. haftanın başında da devam ettirse de Ascent'te gerçekleşen müthiş maçta Dsyre'a boyun eğdiler. Her iki ekip de birinciliği gözüne kestirmiş durumda.

MOUZ 7-3

Dsyre 6-2

Wave Esports 5-1

Angry Titans 4-2

FOKUS 4-4

CGN Esports 4-6

Ovation eSports 1-5

SPARX ESPORTS 1-9

VALORANT Bölgesel Ligi BDT: Milestone

VRL BDT maçları şu an dondurulmuş durumda, 2. hafta karşılaşmalarının özeti şu şekilde.

Dobeg 3-0

5MOKES 2-0

EZ KATKA 2-1

SMARACIS Esports 2-1

KPI Gaming 2-2

Veselie Vintovki 1-2

One Breath Gaming 0-2

Next Viigraem 0-4

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

Yeni haftada l3wandowski (yeni adıyla NOM eSports) yine şov yaptı. 2. haftada robot Öncü KAY/O ile hem Entropiq'i hem de AWARIA'yı devirmeyi başardı ve dikkatle takip edilmesi gereken bir ekip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

NOM eSports, arenaya çıkıp 3. haftayı da galibiyetler ile kapatmayı başardı. Heyecanlı geçen ve kazananın Ascent'teki uzatmalarda belirlendiği maçta, NOM eSports bir BO3'te Gamerland'i alt etti. İkinci ve üçüncü sırada yer alan Anonymo Mentos Esports ve Anorthosis Famagusta Esports da bu hafta tek bir kayıp dahi vermeyerek hala bu yarışta olduklarını herkese gösterdiler.

NOM eSports 5-0

Anonymo Mentos Esports 4-2

Anorthosis Famagusta Esports 3-2

Gamerland 3-3

AWARIA 2-3

Entropiq 2-3

Team Finest 2-3

KTRL 0-5

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Fransa'da da dünyadaki gelişmelerden kaynaklı bir aksama söz konusu ve bu yüzden maç programında bazı değişiklikler meydana gelecek. Ancak şu an için Sector One, 2. ve 3. haftaları oldukça sarsıntılı geçen Team BDS, Team Vitality ve OG gibi espor devlerinin üzerinde yer alıyor.

OG ve Vitality arasındaki heyecanla beklenen maç beraberlikle sonuçlandı, maça Vitality'nin kullandığı Breach gibi beklenmedik ajanlar damga vurdu. Maçlar çok ortada geçti. 4. haftada OG'nin BDS'e üstünlüğünü yeniden kanıtlaması gerekecek.

Sector One 3-1-0 (Galibiyet/Beraberlik/Mağlubiyet)

Team BDS 2-1-0

Team Vitalty 1-3-0

OG 1-3-0

beGenius ESC 1-0-2

Mandatory 0-2-2

Valar Morghulis 0-2-2

WYLD 0-2-2

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GCC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GCC & Irak

Team Falcons GCC & Irak bölgesinin lideri, playoff'lara giden yolu ezici serilerle aştı. Team Duelist de son derece formdaydı, 3. haftayı dört galibiyetle kapattı.

Ne yazık ki kişisel sebepler nedeniyle redCore'a veda ettik, bu nedenle gelecekteki bütün maçlarını otomatik olarak kaybetmiş sayılacaklar.

Team Falcons 12-1

Team Duelist 9-2

vSlash Esports 8-4

01 Esports 7-5

YaLLA Esports 6-6

SCYTES Esports 4-8

Piercer Esports 2-9

redCore 0-13

Levant & Kuzey Afrika

Levant & Kuzey Afrika'nın 2. haftası çok olaylı geçti. aAa kişisel sebeplerle turnuvadan çekildi, bu nedenle maçlarını otomatik olarak kaybetmiş sayılacak. Resmi kural değişiklikleri henüz geçerlilik kazanmamış olsa da ekibin taraftarları, kahramanlarına şimdilik veda ettiler.

Ama gösteri devam etmeli ve hiç maç kaybetmeyen Team RA'AD sıralamanın zirvesinde yer alıyor. 3. hafta XPLDZ için de iyi bir haftaydı, tek bir seri bile vermedi ve sıralamada daha iyi bir noktaya yükseldi. NASR henüz Team Majesty'e karşı oynamadı, ekibin korku salan namını geri kazanıp kazanamayacağı merak konusu.

Team RA'AD 13-0

XPLDZ 9-3

Geekay Esports 9-4

Team Majesty 6-5

NASR Esports 5-6

GT3 RS 3-9

Monsters have hearts 3-9

aAa 1-13

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

Alliance, tek bir seri bile kaybetmeden Polaris puan tablosunun zirvesindeki yerini aldı. İngiliz devi EXCEL'e karşı olan maçını 2 - 0 kazansa da Haven'da KOVA'ya karşı ciddi şekilde zorlandı. Beklenmedik Neon seçimi Team Liquid'in VCT Challengers 1. Aşama'daki performansını pek de anımsatmadı.

Ancak TUNDRA'nın şansı daha yaver gitti, 2. haftada Fracture'da London Esports'u yıldırım gibi hızlı oyunlarla paramparça etti. Ancak 3. hafta bunun bir tekrarı olmadı, aynı haritada aynı ajanı seçmesine rağmen EXCEL'e karşı bir oyun kaybetti. Şu an İngiliz temsilcisiyle ikinci sırayı paylaşıyor. Bütün gözler 4. haftada Alliance'ı zirveden indirip indiremeyeceklerine kenetlenmiş durumda.

Alliance 5-0

EXCEL 4-2

TUNDRA 4-2

TENSTAR 3-2

KOVA 3-3

London Esports 2-3

who cars? 1-5

H2O 0-5

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

Team Heretics sıralamanın dibine demir attı. Ekip 2. haftanın gözde takımları KOI ve Team Queso'ya karşı iyi mücadele etse de Rebels Gaming'e karşı aldığı dramatik mağlubiyet, Team Heretics'i yeniden en alt sıraya itti.

Diğer yandan KOI, Joona 'H1ber' Parviainen'in muazzam Jett ve Raze performansları ve Ladislav "Sacake" Sachr'ın Sova performansı ile küllerinden doğdu. 3. haftada Giants'a kaybetseler de ekip üyeleri dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar.

Giants 7-2

Case Esports 6-3

KOI 6-3

Rebels Gaming 6-3

Team Queso 6-3

UCAM Tokiers 5-4

Movistar Riders 4-5

Arctic 2-7

BISONS ECLUB 2-7

Heretics 1-8

EsporGazetesi.com / Gamegar