Emanet dizisi 211. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet son bölümde neler oldu, yeni bölümde neler olacak?

Emanet yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisi 211. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Emanet 211. bölümde hangi olaylar yaşanacak? Detaylar haberimizde.

EMANET 211. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanan 210. bölümünden sonra 211. bölüm fragmanı yayınlandı.

EMANET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

EMANET SON BÖLÜMDE NE OLDU?

YAMAN SEHER'LE KONUŞMAYA GİDİYOR Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Emanet'te bu akşam Yaman Seher'le konuşmaya gider. Onu karşısında gören Seher ne yapacak?

209.Bölüm

Yaman'ın yakınlarında olduğunu sezen Seher, büyük bir heyecan içindedir. Aradan geçen onca zamandan sonra iki âşığın karşılaşması hiç de kolay olmayacaktır. Kaçakçılık operasyonun ortasında karşı karşıya kalan Ali ve Duygu, haklarında verilen karar sonrasında büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Yeni heyecanlara gebe olan Emanet hafta içi her gün 19:00'da Kanal 7 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

EMANET KONUSU NE?

Seher, yaşlı babasıyla birlikte yaşayan alçakgönüllü, genç ve güzel bir kızdır. Seher'in sakin akıp giden hayatı, Kırımlı ailesine gelin giden ablasının ölümüyle sarsılır. Artık ne pahasına olursa olsun sahip çıkması gereken bir emaneti vardır; beş yaşındaki yeğeni Yusuf… Ancak Seher'in işi hiç kolay olmayacaktır. Çünkü sert kuralları ve acımasızlığı ile ün yapmış bir iş adamı olan Yaman Kırımlı, Yusuf'un amcasıdır ve yeğenini kimselere vermeye niyeti yoktur. Gücünü sadece masumiyetinden ve sabrından alan Seher, kudretli Yaman Kırımlı'ya karşı amansız bir mücadeleye girişir. Bu serüven, Kırımlı konağında uzun zamandır gizli kalmış sırları ortaya çıkarırken; Seher ve Yaman'ın kalplerinde bambaşka bir emanet büyümeye başlatacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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