Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
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Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti

Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan adaylar, salona alınmadı.

GAZİANTEP'te Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan adaylar, salona alınmadı. Bir kız öğrenci ise girişlerin kapanmasına saniyeler kala elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı, bugün saat 10.15'te başladı. Gaziantep'te öğrenciler, salonlara üzerleri aranarak alındı. Sınava 15 dakika kala gelenlerin salonlara alınmayacağı ise anonslarla bildirildi. Saat 10.00'da kapıların kapanmasından sonra gelen bir öğrenci, görevlilerden yardım istedi, sonuç alamayınca da geri döndü. Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren kız öğrenci, elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak girişlerin kapanmasına saniyeler kala salona girdi.


Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti
Elinde topuklu ayakkabısı, yalın ayak koşarak sınava yetişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Kılıç

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