Elinde sadece traktörünün anahtarı kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ikinci gün sabaha karşı kendi ve çocuklarının evleri yanan 76 yaşındaki Hatice Doğan, yangından sadece traktörünü kurtarabildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında ikinci gün sabaha karşı kendi ve çocuklarının evleri yanan 76 yaşındaki Hatice Doğan, yangından sadece traktörünü kurtarabildi. Doğan, "Çocuklarımla hiç ayrılmazdık, bu yangın bizi ayırdı" dedi.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangını 10. günde kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında birçok mahalledeki evler yandı, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar telef oldu. Yangının en çok zarar verdiği mahallelerden biri de Oymapınar Iğrışlar Mahallesi oldu. Yangın bölgedeki birçok evi yaktı geçti. Yangın, İnönü Caddesi üzerinde biri 3 katlı, 2 evi bulunan Hatice-Abdülkadir Doğan çiftinin evini de harabeye çevirdi. Enkaza dönen evde yanmayan hiçbir şey kalmadı. Duvarları bile parçalanan eve ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verildi. 3 oğlu ve kendi bu dört evde yaşayan Hatice Doğan, yangına ise yaylada yakalandı. Evinin yandığını öğrenen Doğan, ertesi gün mahallesine geldi. Evden sadece traktörünün kurtarılabildiğini gören Doğan, büyük üzüntü yaşadı. 60 yıllık el emeği göz nuru evi yanan Hatice Doğan, her gün sabah geldiği evinin enkazı karşısında duygusal anlar yaşıyor.

"Enkazın başında kaldım"

76 yaşındaki Hatice Doğan, yangın anında yaylada olduklarını belirterek, gördüğü manzara karşısında çok üzüldüğünü söyledi. El emeği göz nuru ile hem kendisine hem de 3 çocuğuna ev yaptığını anlatan Doğan, "Çocuklarımı da yanımdan ayırmadım. 3 gelin aldım bu evlere, 4 aile yaşıyoruz. Hepimiz bir arada yer içer ve çok mutlu bir aileydik. Şimdi dağıldık gittik. Gelinlerim, çocuklarım darmaduman oldu gitti. Ben de bu enkazın başında kaldım" dedi.

"Elimde sadece traktör var"

Yakın noktada yangından zarar görmeyen kızının yanında kaldığını dile getiren Doğan, "Sabah geliyoruz her gün buraya. Çocuklarım da Sarılar'da ev kiraladılar. Onlar da geliyor gün boyu burada oluyoruz, akşam ayrılıp gidiyoruz. Burada 60 senelik emeklerimiz var. Eserlerim gelmez geriye. Bu ev de bu şekilde yapılmaz. Elimde sadece traktörümüz var kurtulan. Evimden hariç, ömür boyu kazandığım emeklerim göz nurlarım yandı. Ne yapalım. Gelen yardımlardan hiçbirini almadık, daha ihtiyacı olana gitmesini istiyoruz. Sadece verilen yemeği yiyoruz" diye konuştu.

"Yangın ayırdı bizi"

4 aile yaşadıkları 2 evinin kısa sürede yapılmasını isteyen Doğan, "İnşallah yapılır. Çocuklarım ayakta dursun. Onlar için hemen evlerin yapılmasını istiyorum. Çocuklarım hiç ayrılmadıydı. Bu yangın ayırdı bizi. Torunlarımın çoğunu daha göremedim" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı