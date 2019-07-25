Elif Gönlüm'ün özel dedektifle izlettiği iddia edilen manken Gül Gölge sessizliğini bozdu

Ünlü basketbolcu Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm'e, manken ve sunucu Gül Gölge'yi özel dedektifle izletmekten dava açıldı. Özel dedektif tutarak Gül Gölge'nin fotoğraf ve videolarını çektirerek kurduğu internet sitesinde yayınladığı iddiasıyla Elif Gönlüm hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 9 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

BİR DÖNEM YAKIN ARKADAŞLARDI

Ayrıca Elif Gönlüm'ün telefon rehberinde'Revenge'(İntikam) olarak kayıtlı bulunan özel dedektif Nuri Keske hakkında ise 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Bir dönem sıkı dostu olan Gül Gölge'yi takip ettirmekle yargılanan Elif Gönlüm, tehdit suçundan da ceza almıştı.

"BANA GİZLİDEN HAYRANSIN"

Sunucu ve manken Gül Gölge, sosyal medya hesabından yakın arkadaşının kendisini özel dedektif tutarak takip ettirdiği iddiası karşısında duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Sana attığım mesajda (kayıtlarda bu da var), bu oyunlarına son ver ben sana benzemem gözümün gördüğü hiçbir şeyden de korkmam diye yazıp ertesi gün seni mahkemeye vermem gibi (2015, iki sene dayandım yaptıklarınıza) keşke sen de olması gerektiği gibi davranabilseydin. Sana hep söyledim, beni tehdit etme ne yapacaksan yap dedim. Tehditlerin de mühim değildi ama adam gibi davranıp kirli oyunlar oynamayıp yapman gereken ne ise onu yapsaydın şimdi bu halde olmazdın. Ben baş ederdim ama şahsiyetime, onuruma, aileme dil uzatılınca beni değil senin tehditlerin, cihan gelse tutamaz. Bana olan gizli hayranlığın da bu yüzden… (biraz gerçeklerle yüzleşmen lazım.) Şimdi oturun düşünün değer miydi diye? Ben sizin için parmağımı kıpırdatmam mesela. İki evladını düşünerek umuyorum ki alacağın ceza bu hayat dersinden ibaret olsun.

"SÖYLEYECEK DAHA ÇOK ŞEYİM VAR"

Söyleyecek daha çok şey var ama şimdi değil. Belki ileride kitap yazar paylaşırım. Eğer bugün hala anlayamadıysan nasıl patolojik ve hastalıklı bir ruha sahip olduğunu, o gün geldiğinde etrafındaki herkesle beraber anlayacaksın. Kasımda yine sizi geçen duruşmada, kazandığım ilk davada olduğu gibi tiyatral ve kendinizi bilmez tavırlarınızla bekliyorum. Ben yine tek olacağım.