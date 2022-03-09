Elazığlı mühendis deniz canlısına ait "milyon yıllık" fosili iş yerinde sergiliyor

MALATYA (AA) - Elazığ'da maden mühendisi 67 yaşındaki Nusret Çoban'ın iş yerinde sergilediği fosiller arasında, Malatya kırsalında bulduğu milyon yıllık, "La Mellia" isimli deniz canlısının fosili de yer alıyor.

Madencilik alanında faaliyet gösteren firma sahibi Çoban, hobi olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra 33 yıldır iş ya da gezi amaçlı gittiği 40 ülkede bulduğu yaklaşık 200 türde bini aşkın fosil ve maden cevherini biriktirdi.

Çoban, bu fosiller ve maden cevherlerini iş yerinde sergiliyor.

Üniversite yıllarında başladı

Çoban, AA muhabirine, üniversite yıllarından itibaren hobi olarak dünyanın farklı yerlerinde bulunan maden cevherlerini, endüstriyel ham maddeleri ve kaya fosillerini araştırarak toplamaya başladığını söyledi.

Yoğun emekler sonucunda birbirinden değerli ve ilginç maden cevherleri ile kaya fosillerini bir araya getirdiğini ifade eden Çoban, "33 yıla yakındır burada bu kaya fosillerini, maden cevherlerini ve endüstriyel ham maddelere ait numuneleri biriktiriyorum. 200 çeşidin üzerinde biriktirdiğim numune var. Ayrıca daha sergilemediklerimiz de var. Bu numunelerin sayısını arttırmaya devam ediyorum." dedi.

Çoban, sergilediği kaya fosilleri arasında en çok dikkati çekenin "La Mellia" deniz canlısına ait kaya fosili olduğuna işaret ederek, bu fosili araştırmaları sonucu Malatya'da kırsal bir bölgede bulduklarını aktardı.

"Bu fosilimizin özellikle üniversitelerde yaş tayinini yaparken 130 milyon yıl yaşına yakın olduğunu ifade ettiler. Bununla yavru olarak nitelendirdiğim daha küçük türlerinin de olması görenlerin daha da ilgisini çekiyor. Şu an elimizdeki fosilden daha büyük olanları da var. Bu gördüğümüz yavrulardan daha küçük, mercimek tanesi kadar olanları da var. Elazığ'a gelen Amerikalı bir bilim insanı da bu fosilin 130 milyon yaşında olduğunu belirtti." ifadelerini kullanan Çoban, bir kısmını burada sergilediklerini, diğerlerini de sergilemek istediğini kaydetti.

Çoban, biriktirdikleriyle Elazığ'da bir yer altı bilimleri müzesi kurmayı hedeflediğini dile getirdi.