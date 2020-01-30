Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere destek sürüyor

30.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:12

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için Samsun, Tokat, Kastamonu, Amasya ve Çorum'da yardım kampanyaları düzenlendi.

Samsun'un Havza ilçesinde belediyenin yürüttüğü kampanyada bir kamyon yardım malzemesi toplandı.

Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle harekete geçen Havza Belediyesi, hafta sonu gönderdiği bir araç yardım malzemesinin ardından vatandaşların desteğiyle toplanan battaniye, çocuk bezi, kuru gıda ve ısıtıcı gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımları da dualarla yola çıkardı.

- Tokat

Yeşilyurt Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla belediye binası önüne deprem yardım çadırı kurdu.

Çadırda, depremzedelere gönderilmek üzere vatandaşlardan su, kuru gıda, kazak, mont, çorap, çocuk bezi, atkı, bere, bot, kışlık elbise, battaniye ve çocuk bezi gibi malzemeler toplanıyor.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "Belediye hoparlörlerimizden anons ederek, esnaf kardeşlerimizi tek tek dolaşarak ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ediyoruz. Yardımları en kısa zamanda yola çıkararak inşallah deprem bölgesine ulaştıracağız." dedi.

Kastamonu

Kastamonu'da depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ ve Malatya için yardım kampanyaları düzenlendi.

AK Parti il ve ilçe başkanlıklarınca başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) teslim edildi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü yaptığı konuşmada, depremin ardından AK Parti il ve 19 ilçe teşkilatıyla birlikte yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "Şehitler diyarı, evliyalar şehri memleketimiz bu çağrımıza sessiz kalmayarak battaniye, çadır, giyim başta olmak üzere ciddi bir destekte bulundular. Yardımsever Kastamonulu hemşehrilerime, çalışmayı organize eden il ve ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Emniyet personelinden yardım

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü personeli de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım topladı.

Kastamonu Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Aliye Denizci öncülüğünde personel eşleri, gıda ve giysi yardımı kampanyası başlattı.

Hazırlanan giysi ve gıda kolileri bölgeye ulaştırılmak üzere AFAD'a teslim edildi.

Amasya

Suluova Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi.

Kampanyada yorgan, battaniye ve çocuk ayakkabısından oluşan bir tır malzeme toplandı.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlen programda yaptığı konuşmada, tüm ülke insanının el ele vererek depremzedelerin yarasını sarmak için gayret gösterdiğini, Suluova halkının da üzerine düşeni yerine getirdiğini söyledi.

İlçe Müftüsü Süleyman Çoban'ın yaptırdığı duanın ardından, yardım malzemelerinin yüklü olduğu tır deprem bölgesine uğurlandı.

Çorum

Çorum'un Sungurlu Belediyesince hazırlanan, gıda, giyecek ve battaniyeden oluşan 3 yardım tırı da dualarla bölgeye uğurlandı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, belediye önünde düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, kısa sürede büyük bir çalışmaya imza attıklarını vurgulayarak, "Cumartesi günü başlattığımız yardım kampanyası çerçevesince 3 tır dolusu yardım topladık. Tüm halkımıza duyarlılığından ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Kadirşinas Sungurlu halkı bir kez daha üzerine düşeni fazlasıyla yaptı." dedi.

Kaynak: AA