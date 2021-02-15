Elazığ'da köy okulları yüz yüze eğitime başladı, çocuklar badmintonla tanıştı

ELAZIĞ'da, köy okullarındaki öğrenciler, uzun süre sonra koronavirüs tedbirleri altında yüz yüze eğitime başladı. Öğrenciler okulun ilk gününde 'Orda bir köy var uzakta' ve 'halk badmintonu' projeleri kapsamında badminton sporuyla tanıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da köy okullarında yüz yüze eğitime yeniden başladı. Bu kapsamda Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyü ilk ve ortaokulunda tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Hacı Akpınar, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrenciler sınıflarına girmeden önce Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Badminton Federasyonu'nun birlikte yürüttüğü 'Orda bir köy var uzakta' ve 'halk badmintonu' projesi kapsamında öğrencilere raket, top, file ve spor malzemeleri hediye edildi. Öğrenciler, eğitmenler eşliğinde badminton sporu yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, projeler kapsamında köy okullarına gitmeye devam edeceklerini söyledi.

'TEKRAR BİR ARAYA GELMEK MUTLULUK VERİCİ'Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaklaşık 1 yıl aradan sonra öğrencilerin ve öğretmenlerin tekrar bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimiz okulunu, öğretmenlerimiz de öğrencilerini özlemişlerdi. Eğitim-öğretimi uzaktan devam ettiriyorduk ama bugün itibariyle tüm köy okullarımızda devam ediyor. 1 Mart itibariyle tüm ilkokullarımızda, anaokullarımızda eğitim-öğretime devam edeceğiz" dedi.Öğrencilerden Zahide Çimen de bütün kurallara uyacaklarını ifade ederek, "Koronavirüs nedeniyle okullarımız kapanmıştı, uzaktan eğitim yapıyorduk. Bütün kurallara uyacağız. İnşallah koronavirüs biter ve eski halimize döneriz" diye konuştu. Öğrencilerden Ecrin Tunç da badminton sporunu öğrendiklerini dile getirerek, şunları söyledi: "Oyunu çok sevdik. Artık okulda oynayacağız. Okullarımızın açılması bizi çok mutlu etti. Arkadaşlarımızı ve öğretmenlerimizi gördük. Uzun bir aradan sonra derslerimize kavuştuk. Derslerimiz iyi gidiyordu ama koronavirüs yüzünden okullar kapandı. Canlı dersler sayesinde derslerimiz çok iyi geçti. Bugün de okullar açıldı. Okulumuza kavuştuk"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı