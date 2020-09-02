Elazığ'da 'Hayır bahçesi'ndeki ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Elazığ'da 'Hayır bahçesi'ndeki ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyorELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek amacıyla belediye tarafından 'Hayır Bahçesi' kuruldu.

Elazığ'da 'Hayır bahçesi'ndeki ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek amacıyla belediye tarafından 'Hayır Bahçesi' kuruldu. Bahçeden elde edilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, 'Hayır Bahçesi'nin oluşumu ve ilham kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Bu bahçenin kurulum amacı ilçede sosyal ve ekonomik düzeyi kısıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaktır" dedi.

Ağın Belediyesi'nce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek amacıyla 'Hayır bahçesi' kuruldu. Yerli ve milli tohumlarla 3 dönüm arazi üzerine kurulan bahçede domates, salatalık, patlıcan, kabak, kavun ve karpuz gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Bahçeden elde edilen sebzeler ihtiyaç sahiplerine ve koronavirüs nedeniyle arazilerini ekemeyen vatandaşlara belediye ekiplerince ulaştırılıyor. İlerleyen süreçte vatandaşların bahçeye gelerek sebzeleri dalından koparıp toplaması ve 3 dönümlük alanı 30 dönüme çıkarılması hedefleniyor.

'PROJENİN İLHAM KAYNAĞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'

'Hayır bahçesi'nin oluşumu ve ilham kaynağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası olduğunu söyleyen Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, bahçede yetişen ürünler için yerli tohum kullandıklarını anlattı. Uslu, şunları söyledi:

"Bu bahçenin kurulum amacı ilçede sosyal ve ekonomik düzeyi kısıtlı olan ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmaktır. Özellikle koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok hemşehrimiz sebzesini ekemedi. O ailelere destek olacağız. İlçemiz TÜİK verilerine göre en yaşlı nüfusa sahip. Yaşlı nüfus daha önce bağında bahçesinde üretim yapıp sebzesini dalından koparma mutluluğunu yaşarken insanlarımız maalesef yaşlandığı zaman imkan bulamıyorlar. Hem ihtiyaç sahibi hem de kendi personellerimizle büyüklerimizi, atalarımızı, amcalarımızı, teyzelerimizi buraya getirip, dalından sebze kopartıp toplama imkanı sunacağız. Bu yıl 3 dönümdü, önümüzdeki yıl inşallah 30 dönüm de olabilir. Seneye hem ticari boyutundan bu işe yaklaşım olacak. Belediyemizin imkanları da kısıtlı, hem belediyeye gelir kaynağı olacak hem de ihtiyaç sahibi ailelerimize buradan karınca kararınca belediyemizin ikramı olarak göndereceğiz."

Bahçede domates, salatalık, biber, kabak, reyhan, kavun, karpuz gibi birçok ürün yetiştirdiklerini anlatan Uslu, "Mahsullerimizi toplayalı bir hafta oldu, şu ana kadar yaklaşık 15 aileye dokunabildik. Rabbim muvaffak kılsın, bir dahaki seneye daha fazla mahsul almak için personelimiz ile burada üretime devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

İlçe sakinleri ise Başkan Uslu'nun başlattığı bu projeyle birçok ihtiyaç sahibinin faydalanacağından dolayı memnuniyetlerin ifade itti.

Kaynak: DHA