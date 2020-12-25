Elazığ'da 111 konut daha sahibini buldu

Elazığ'da 111 konut daha sahibini buldu

Kentte deprem sonrası 19 bin 500 konutun yapımı hızla sürerken teslim edilen konut sayısı da bugün çekilen kuralarla bin 110'e ulaştı

ELAZIĞ - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapımı tamamlanan Akçakiraz beldesindeki 111 konutunda kurasının bugün çekilmesiyle teslim edilen konut sayısı bin 110 oldu.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde 20 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Akçakiraz beldesinde TOKİ tarafından 111 konutun yapımı tamamlandı. Beldede hak sahibi olan 111 depremzede için bugün İl Özel İdare toplantı salonunda 3. noter Havva Kaya başkanlığında Vali Erkaya Yırık'ın da katılımıyla kura çekildi. 42 adet 3+1 ve 69 adet 2+1 konut, çekilen kura ile sahiplerini buldu. Bu kapsamda Sürsürü Mahallesi'nde 179, Yazıkonak Beldesi'nde 381, Karşıyaka Mahallesi'nde 439 ve bugün çekilen Akçakiraz Beldesi'nde 111 konutla sahibi belirlenen toplam konut sayısı bin 110 oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı çalışma ile ilk günden itibaren 19 bin 500 adet toplu konutun planladığını ve inşaatına başladığını anımsatan Vali Erkaya Yırık, "O süreçten bu güne devam eden inşaat çalışmaları neticesinde öncelikle Dilek sitesini teslim ettik. Ardından Yazıkonak Beldesi ve Karşıyaka Mahallesindeki TOKİ konutları hak sahiplerine verildi. Bugün de Akçakiraz Beldesinde çekeceğimiz kuralar ile vatandaşlarımızın tamamlanmış olan konutlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Akçakiraz Beldemizde devletimizin yapmış olduğu ve TOKİ tarafından tamamlanan 111 konutun kura çekimini gerçekleştireceğiz. Deprem gibi bir sıkıntıyı yaşamış bu süreç devam ederken pandemi ile mücadele etmiş. Tüm bu olumsuzluklara rağmen göstermiş olduğu sabır, fedakarlık, azizlik olmak üzere tüm güzel davranışlarını sergileyen hemşerilerimize cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyorum. Elbette bu kadar süre içerisinde öylesine güzel bir çalışmayı hummalı bir şekilde bakanlıkların koordinasyonu ile hızlı bir şekilde, etkili vatandaş memnuiyetini öne alan bir anlayışla gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye, AFAD başkanlığına şükranlarımızı sunuyorum. Geldiğimiz noktada biten her konut vakit kaybetmeksizin vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ