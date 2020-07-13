ELAZIĞ 15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu 15 Temmuz kara bir lekedir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ELAZIĞ 15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu 15 Temmuz kara bir lekedir

15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 Temmuz kara bir lekedir15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde koruma polisi olarak görev yaptığı sırada, darbecilerin bombalı saldırısında gazi olan ve şu an Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ali Uslu,...

13.07.2020 09:51 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:00

15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu: 15 Temmuz kara bir lekedir

15 TEMMUZ darbe girişimi sırasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde koruma polisi olarak görev yaptığı sırada, darbecilerin bombalı saldırısında gazi olan ve şu an Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ali Uslu, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde konuştu. Uslu, "15 Temmuz'da şehadete yürürken Rabbim bize gazilik unvanını nasip etti. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tevdi ettiği devlet övünç madalyası ile ödüllendirildim. 15 Temmuz ülkemiz için tarihi bir kara lekedir" dedi.

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. 251 şehidin yakınlarının acısı tazeliğini korurken, hain kalkışmada gazi olan 2 bin 190 kişiden biri olan şu an Elazığ'ın Ağın Belediye Başkanlığı'nı yürüten 2 çocuk babası Ali Uslu (46), o gece yaşananları anlattı.

Ali Uslu, koruma polisi olarak görev yaptığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasına darbecilerin bombalı saldırısında, otoparkın üst katından düşmesi sonucu sol diz kapağı dağıldı. Uslu'nun diz kapağında yüzde 10 kısıtlılık kalırken 2 kez de ameliyat oldu. Daha sonra vazife malulü olarak emekli olmasının ardından Uslu, 2019 yılında yapılan yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Ağın Belediye Başkanı olarak seçildi.

'ANKARA'DA CUMHURİYET SAVCISININ KORUMASIYDIM'

23 yıl boyunca polis olarak görev yaptığını söyleyen Uslu, "15 Temmuz'da şehadete yürürken Rabbim bize gazilik unvanını nasip etti. Akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tevdi ettiği devlet övünç madalyası ile ödüllendirildim. 15 Temmuz ülkemiz için tarihi bir kara lekedir. Ciğerlerimize kadar işleyen o gece, bizim hem sağlığımızdan hem de psikolojimizden ciddi anlamda eksiklik yarattı. 15 Temmuz'da Ankara'da Cumhuriyet savcısının korumasıydım. O esnada gelen haberlere göre ivedi olarak toplanmamız istendi. Cumhuriyet savcımızı güvenli bir yere aldıktan sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne hareket ettik ve orada emniyet müdürlüğüne helikopterle bomba atıldığı sırada otoparkın üst katından düşmem nedeniyle diz kapağım dağıldı. Daha sonra 2 defa ameliyat olduk, vazife malulü olarak geçen sene emekli oldum, akabinde belediye başkanlığına seçildim. Şu anda bacağımda yüzde 10 kısıtlılık kaldı, bununla ilgili vazife malulü olarak emekliyim" dedi.

'15 TEMMUZ'U UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ'

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacağını aktaran Uslu, şunları söyledi:

"15 Temmuz'un ülkemize yaşatmış olduğu travma hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor. Gece helikopter sesi duysak acaba yine darbe mi var düşüncesiyle yataktan irkilip kalkıyordum. Bunu Ankara'da çok yaşadım. Rabbim ülkemize bir daha böyle kötü kader yaşatmasın. 15 Temmuz'u unutmadık unutturmayacağız, unutursak kanımız kurusun. Şehitlere olan vefa borcumuzu bu şekilde ödeyeceğiz. Bu saatten sonra bu gibi darbe girişimlerine yeltenecek kişilerin de şunu bilmesini istiyoruz. Çocuğumuzla, kanımızla tekrar sokaktayız, tekrar savaşacağız, tekrar şehadete de koşarız ölüme de hazırız."

'EŞİMİN EVDEN APAR TOPAR HAZIRLANIP GİDİŞİNİ HİÇ UNUTAMIYORUM'

Başkan Ali Uslu'nun eşi Emine Uslu (42) ise, 15 Temmuz'un kendisi için kötü bir gece olduğunu ifade ederek, "O günü hatırlamak bile istemiyorum. Her andığımda o korku anlarını, eşimin evden apar topar hazırlanıp gidişini hiç unutamıyorum. Bomba seslerinden, halkın sokaklara dökülmesinden sabaha kadar uyuyamamıştık. Çok üzülmüştük, çok korkmuştuk. Kızım küçüktü evde uyuyordu. Bir mesaj geldi ve eşim raporluydu. Eşim, 'Beni göreve çağırıyorlar, gidiyorum' dedi. Ben de 'gitme, sen raporlusun' dedim. O ise hayır, beni göreve çağırıyorlar diyerek gitti. Arkasından kayboluncaya kadar onu izledim, çok kötü oldum. Sabaha kadar eşim acaba eve gelebilecek mi diye düşündüm. Çok korkmuştum, bir ara telefonla konuştuk. Her tarafta kanlar, insan parçaları var, insanlar ölüyor dedi. Sabaha kadar kriz geçirdim. Zor bir süreçti. Kendisiyle gurur duyuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin, Allah şehit ailelerine sabırlar versin "diye konuştu.

ELAZIĞ 15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu 15 Temmuz kara bir lekedir

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı Magazin
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum Dünya
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti Magazin
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti Magazin
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı 3. Sayfa
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur Politika
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan!' diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Elbistan'da kına gecesi ve düğün töreni kaynaklı koronavirüs vakaları arttı
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
ABD'li e-ticaret sitesinde, ilanlara kripto kodlar ekleyerek kayıp çocukları on binlerce dolara satıyorlar
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Marmara ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Yerli otomobil ilgiyi artırdı, Alman mühendislik devi Türkiye'ye geldi!
Kaynanasının yüzüne tüküren damat tazminat ödeyecek
Kaynanasının yüzüne tüküren damat tazminat ödeyecek
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Son dakika: Artvin'de bir sel felaketi meydana geldi: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayıp
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Yardım kutusu faresi, şehrin göbeğinde kıyafet kumbarasının içini boşalttı
Yardım kutusu faresi, şehrin göbeğinde kıyafet kumbarasının içini boşalttı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Bülent Turan Hüseyin Filiz Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cem Davran Hande Yener Çağla Şıkel
Spor Serdar Gürler Rıza Çalımbay Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Bursa Çocuk Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: ELAZIĞ 15 Temmuz gazisi Ağın Belediye Başkanı Uslu 15 Temmuz kara bir lekedir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 10:04:44. #1.14#
title