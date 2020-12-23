Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor

23.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:51

Son dakika haberler: Kars'ta el sanatları eğitmenliği yapan Ayşe Akaslan, köseleden birbirinden güzel kemer, çanta ve aksesuarlar üretiyor.

Kars'ta el sanatları eğitmenliği yapan Ayşe Akaslan, köseleden birbirinden güzel kemer, çanta ve aksesuarlar üretiyor.

Kars Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünde açılan atölyede eğitmen olarak görev yapan Ayşe Akaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kursiyerlerinden ayrı kaldığı bu süreçte farklı el sanatlarına yöneldi.

Salgından önce kursiyerlerine çakıl taşlarından süs eşyaları yapmayı öğreten Akaslan, koronavirüs döneminde boş zamanlarını değerlendirmek için köseleden aksesuar üretmeye karar verdi.

Büyük parçalar halinde Denizli'den sipariş ettiği köseleye ince işçilikle şekil veren Akaslan'ın ürettiği birbirinden güzel çanta ve kemerler, belediye aracılığıyla 8 Mart Kadınlar Günü'nde açılacak sergide satışa sunulacak.

Bir çantanın üretimi iki haftayı bulabiliyor

Ayşe Akaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köseleye şekil vermenin zor olduğunu söyledi.

Büyük parçalar halinde aldığı köseleyi yapacağı eşyalara göre ayarladığını ifade eden Akaslan, şöyle konuştu:

"Öncelikle yapacağımız ürünleri tasarlıyoruz, kalıplarını alıyoruz daha sonra da neşter yardımıyla derinin kesimini yapıyoruz. Motifleri yerleştirdikten sonra delgeç yardımıyla kenarlarını dikme aşamasına getirmek için çeşitli işlemler yapıyoruz. Kesilen ve hazır hale getirilen derilerin boyamasını yapıyoruz. Deri işlemek parmaklara biraz zarar verebiliyor çünkü güç isteyen bir iş."

Akaslan, deri üzerinde el emeğiyle çalışmanın zorluğuna işaret ederek, çalışma sırasında parmakları çok yorulduğu için dinlenerek üretim yaptığını anlattı.

Genellikle çanta ve kemer yaptığını ancak gelen siparişe göre de üretim yaptığını dile getiren Akaslan, "Yaptığımız ürüne emek verdiğimizde güzel bir ürün ortaya çıktığı zaman mutlu oluyoruz. Kullanılabilir ve orijinal ürünler yapıyoruz, bu da beğeniliyor. Derinin kuruma aşamaları var, o da bir günü buluyor. Sonra boyama işlemi yapıyoruz, o da iki gün falan sürüyor. Dikim işlemi de 3-4 gün buluyor. Bir çantayı normalde 2 haftada bitiriyoruz." diye konuştu.

Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor
Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Dizdar Serdar Ortaç Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Ryan Babel Çağdaş Atan Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Türk Göztepe Otomobil İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | El sanatları eğitmeni, binbir emek verip motifle süslediği köseleyi aksesuara dönüştürüyor | Haberler.com Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:51:16. #1.15#
title