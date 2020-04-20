El freni çekilmeyen otomobil markete girerken son anda durdu...O anlar kamerada
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Merkezefendi, Karaman, Denizli, 3. Sayfa

El freni çekilmeyen otomobil markete girerken son anda durdu...O anlar kamerada

El freni çekilmeyen otomobil markete girerken son anda durdu.

20.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:57
El freni çekilmeyen otomobil markete girerken son anda durdu...O anlar kamerada

El freni çekilmeyen otomobil markete girerken son anda durdu...O anlar kamerada

Otomobil kendi kendine hareket etti

El freni çekilmeyen otomobil kazaya karışmaktan son anda kurtuldu

DENİZLİ - Denizli'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil bir anda hareket etmeye başladı. Bir faciaya davetiye çıkaran olayda şans eseri yaralan olmadı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Müteahhitti olduğu inşaata giden E.S. isimli şahıs 20 AUC 55 plakalı aracını yol kenarına park etti. El frenini çekmeyi unutarak araçtan ayrılan E.S.'nin otomobili bir süre bulunduğu noktada kaldı. Yokuş aşağı park edilen otomobil bir süre sonra sürücüsüz halde ilerlemeye başladı. Yaklaşık 10 metre ilerleyen otomobil bir marketin önünde kaldırıma çarparak durabildi. Olayı fark eden market esnafı çevrede sürücüsüz hareket eden otomobilin sahibini aramaya başladı. Otomobilin sahibini bulamayan esnaf olayı polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüye ulaşmaya çalıştı. Sahibine ulaşılamayan otomobilin sürücüsünün aracını bırakarak kaçtığı düşünülerek olay yerine çekici çağrıldı. Bölgeye gelen çekici otomobili yol ortasından kaldırmak üzereyken sürücüsünün aracın başına gelerek ne olup bittiğini anlamaya çalıştı. Çevredeki esnaf sürücüye sürücü ise esnafa otomobilin nasıl buraya geldiğini şaşkınlıkla sorması ise gözlerden kaçmadı. Otomobilin yanına gelen sürücü aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

El freni çekilmeyen otomobil markete girerken son anda durdu...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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