Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları
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Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları

Hakkari'de belediye reisi olan Aziz Özay'ın meyve bahçeleri ve ekşi elmaları tüm şehir halkının dilindedir. Bu bahçeleri dolduran üç güzel kızı Muazzez, Türkan ve Safiye'de kasabalının eliyle gösterdiği kızlardır. Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim? Ekşi Elmalar fragmanı haberimizde.

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları
16.05.2020 11:35 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:42

Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yürüttüğü Ekşi Elmalar filminin yapımcısı ise Necati Akpınar'dır. 28 Ekim 2016 tarihinde vizyona giren filmi Almanya'da da seyirciyle buluştu. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı'nın bulunduğu Ekşi Elmalar filmi hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

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EKŞİ ELMALAR OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan'ın can verdiği Aziz Özay'ın, üç güzel kızı ve Hakkari'de sürdüğü mütevazi yaşamının tüm gerçekliği ile anlatıldığı Ekşi Elmalar filminin oyuncuları:

Yılmaz Erdoğan - Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah - Muazzez Özay

Songül Öden - Türkan Özay

Şükran Ovalı - Safiye Özay

Şükrü Özyıldız - Özgür

Fatih Artman - Hatip

Ersin Korkut - Şino (Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk - Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut - Ayda Özay

Kıvanç Baran - Arslan Cevdet

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları

EKŞİ ELMALAR FİLMİ KONUSU

Sert mizacıyla tanınan Belediye Reisi Aziz Özay'ın şehirde meşhur olan iki özelliği vardır. Bunlardan biri görenlerin imrenerek göz süzdüğü meyve bahçeleri ve diğeri de birbirinden güzel üç kızıdır. Aziz Reis'in herkesten sakındığı kızları kasaba merkezine uğramaz, insan içine çıkmazlar. Bu kızların güzelliği dillere destan olmuş ve taliplileri de çoktur.

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları

Aziz Bey'in eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin öyküleri 1970'li yılların sonunda Hakkari'de başlar ve 1990'lı yılların sonunda Antalya'ya kadar uzanır.

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları

EKŞİ ELMALAR NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Hakkari ve Antalya'da geçse de çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Marmaris ilçesinde yapıldı.

Ekşi Elmalar filmi nerede çekildi? Ekşi Elmalar konusu ve oyuncuları

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