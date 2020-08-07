Ekrem İmamoğlu: "Parti ayırmaksızın bizim kapımız herkese açık"
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Ekrem İmamoğlu: "Parti ayırmaksızın bizim kapımız herkese açık"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediyesi ile Belbim AŞ arasında "Bolu Toplu Ulaşım Elektronik Ücret Toplama Sistemi"nin kurulması ve işletilmesi niyet protokolü imza törenine katıldı.

Ekrem İmamoğlu:
07.08.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediyesi ile İBB iştiraklerinden Belbim AŞ. arasında imzalanan niyet protokolü imza törenine katıldı. Protokol, Belbim A.Ş tarafından Bolu Toplu Ulaşım Elektronik Ücret Toplama Sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında birlikte çalışmayı içeriyor. Bolu'daki Elektronik Ücret Toplama faaliyetlerini de Belbim üstlenecek. Emirgan Beyaz Köşk'te düzenlenen törendeki protokole, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belbim A.Ş Genel Müdürü Yücel Karadeniz imza koydu.

TANJU ÖZCAN: "BELBİM BİZİ PİLOT İL SEÇTİ"

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul'dan Bolu'ya giden veya Bolu'dan İstanbul'a gelen bir kişinin İstanbulKart ile BoluKart'ı iki şehirde sorunsuz kullanabileceğini söyledi. Belbim AŞ'nin Bolu'yu pilot il olarak değerlendirdiğini kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"İstanbulKart, artık sadece ulaşım kartı değil, günlük hayatta da yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Önemli market zincirleriyle, mağazalarla, akaryakıt istasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin sonuçlandığını biliyoruz. Sizin de talimatınızla Belbim bizi bir anlamda pilot il olarak değerlendirdi. Biz bu çalışmanın sonrasında İstanbulKart'ın altyapısını kullanarak, aynısı BoluKart olacak."

-SİZLERDEN ÖNEMLİ KATKILAR ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ-

Atılan adımın "Akıllı Şehir" konseptine uygun bir adım olduğunu belirten Özcan, "Önümüzdeki süreçte de biz Belbim ile sizlerin açtığınız yoldan yürüyerek, akıllı şehir olma adına da önemli katkılar almaya devam edeceğiz. Yücel Bey'e ve Belbim'de çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her konuda bize destek verdiniz, teşekkür ediyorum. Bolulu hemşerilerimin selamlarını saygılarını getirdim. Sizleri özledik" dedi.

Protokole imza koyan Belbim AŞ. Genel Müdürü Yücel Karadeniz de İstanbulKart'ı ulaşım kartı olmaktan çıkarıp, şehirdeki birçok hizmetin alınabildiği bir yaşam kartına doğru dönüştürmeye başladıklarını söyledi.

"Birkaç alanda yol haritamız, odaklarımız, önemli hedeflerimiz vardı" diyen Yücel, şöyle devam etti: "Bunlardan biri, İstanbuKart'ı dijitalleştirmek ve dijital bir karta doğru dönüştürmek. İkincisi, sadece bir ödeme aracından çıkarıp hizmet aracına dönüştürmekti. Bu yolculuğa başladık bir başka hedefimiz de İstanbul'da sahip olduğumuz bilgi ve birikimi Türkiye'deki diğer belediyelerle bir değere dönüştürmekti. Bu hedef doğrultusunda Bolu, attığımız ilk adım olacak. Tanju Bey'in de bu konudaki yaklaşımı ve destekleri çok önemliydi."

BAŞKAN İMAMOĞLU: "İSTANBUL'UN BİRİKİMİNİ TÜRKİYE İLE PAYLAŞMAYA KARARLIYIZ"

Özcan ve Yücel'den sonra konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu, "Bu iletişimi kurmak, bu kararlılığı göstermek, bu tür başlangıçların en önemli aşaması. Bunu Yapmanız çok değerli" dedi.

İBB'nin tüm ürettikleriyle kapısının Türkiye'nin her yerine açık olduğunun altını çizen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen, doğduğum şehri ziyaretimde, iki belediyenin önünde de yaptığım konuşmamda, 'Hangi partiden olduğunun önemi yok " dedim. Biz İstanbuluz. Türkiye'nin en önemli en dinamik belediyecilik yapısıyız. Birikimleri var, deneyimleri var, tecrübeleri var, potansiyeli yüksek. Böyle bir şehrin bütün bu birikimlerini, Türkiye'nin her köşesine paylaşmak konusunda karalıyız. Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var. Yani bu sadece, 'ikimiz aynı partideyiz buluşması' değil. Bütün belediyelere de aslında kapının açık olduğuna dair bir mesajı. Bu yönüyle kıymetli."

-TÜRKİYE'YE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR-

İmamoğlu yakın zamanda dijital yenilikler içeren bazı uygulamaları tanıtacaklarının müjdesini vererek, "Dijital platformları önemsiyoruz. Dijital uygulamaları aslında bir demokrasi platformuna, forumlarına dönüşmesini istiyoruz. İşlerimiz kolaylaşsın istiyoruz" dedi. Bu platformlar üzerinden toplumun her kesimine ulaşmayı kolaylaştırmak istediklerini anlatan İmamoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumla her hususu çok kolay paylaşabilelim ve o paylaştığımız bilgiler, veriler üzerinden hizmetlerimizi geliştirelim. Hatta, o şehirde yaşayan insanlar hem o hizmetin bir parçası olsun hem de her türlü konunun, sorunun gönüllüsü olsun istiyoruz. Bu paylaşım, demokrasiyi çok güçlendirecek bir paylaşım. Bu tür çalışmalarımız da var. Umuyorum ki en kolay şekilde entegre olacak. Hem yenilikçi olmanızdan mütevellit hem de Bolu'ya yakıştığı için söylemek istiyorum ki en öncü adımları inşallah sizlerle atmaya devam ederiz. Bu manada bu iletişim birçok belediye tarafından duyulacaktır, kıymetlidir. Arkadaşlarımın, İstanbul'a olan sorumluluğu kadar Türkiye'nin her tarafına sorumluluğu var. Çünkü, artık bu bir realite; Türkiye'nin her dört kişiden birisi İstanbul'da bir şekilde yaşıyor. Ekonomik karşılığı daha güçlü. O zaman biz, Türkiye'nin iyi anlamda motivasyonu, iyi anlamda motor gücü olmak zorundayız. Bu, misyonumuzu yerine getirmenin de iyi partnerlere ihtiyacı var. Siz de bize iyi bir partner, iyi bir çözüm ortağı oldunuz. Harika, çok sevindim. Nicelerini imzalamak dileğiyle diyorum. Hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Bültenler

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