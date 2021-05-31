EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun ekran süresinin uzamasıyla artış gösterdiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, '3 yaşını dolduran bir çocuğun sosyal ortamda olmasını öneriyoruz.

Yetişkinlerde ve çocuklarda görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun ekran süresinin uzamasıyla artış gösterdiğini belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, '3 yaşını dolduran bir çocuğun sosyal ortamda olmasını öneriyoruz. Çocuğun sportif aktiviteyle uğraşması çok önemli. Aileler, çocuğun hayatını çok iyi şekilde organize etmeli' dedi.

Koronavirüs salgınıyla birlikte gelen dijitalleşme süreci bazı çocukları olumsuz etkiledi. Eğitimin dijitale taşınması, evde kalınan süreçte çocuğun çok fazla ekrana maruz kalması adaptasyon sorunlarını da beraberinde getirdi. Ekran süresinin uzamasıyla birlikte Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) bağlantılı olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, 'Yeşil alan ve açık hava herkesin ruhsal sağlığına iyi geliyor. DEHB olan çocukların biraz daha enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Açık havada olmak ve hareket etmek onlara iyi gelecektir. Kapalı alan hareketi kısıtlayan bir yer. Açık alanda, yeşillikte, doğada, bahçede ve parkta çocuklar daha özgür hareket edebiliyor. Bu da onları olumlu etkiliyor. Özellikle sporun DEHB'ye iyi geldiğine dair çalışmalar var. Düzenli spor aktivitesi olan bir çocuğun DEHB belirtileri olsa da bunun çok daha hızlı toparladığı gözüküyor. Klinik pratiğim de bu şekilde. Düzenli spora devam eden çocuklarda agresif belirtiler, hiperaktivite, dürtüsellik belirtileri belirgin düzeyde düzelme görülüyor' diye konuştu.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLME ORANI YÜZDE 13

DEHB'nin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, 'Dünya üzerinde yüzde 5 ila 10 arasında görülüyor. Türkiye'de yapılan çalışmada da yüzde 13 oranında görüldü. Sık görülen bir tanı ve atlanabiliyor. Yaş küçük ve semptomlar hafifse aile ile çalışarak ve okulla ilgili düzenlemeler yaparak, doğada olmakla hastalığın semptomlarını azaltmaya çalışıyoruz. Semptomlar şiddetli ise ilaç tedavileriyle çocuğun yaşamında çok büyük değişiklikler sağlayabiliyoruz' dedi.

KAPALI ORTAMDA UZUN SÜRE KALMAMALI

DEHB olan çocukların sabırsız, oyunlardan dışlanan ve ebeveynleri tarafından dışlanan çocuklar olduğunu belirten Tanıdır, 'Böyle olunca çocuk bir süre sonra mutsuz oluyor. Kendine güveni azalmaya başlıyor ve sevilmiyormuş hissine kapılıyor. Bu çocukların davranım problemlerini de azaltmak için mümkün olduğu kadar açık havada bir şeyler yapmasını, düzenli sportif aktivite yapmasını, kapalı ortamlarda uzun süre kalmasını önermiyoruz' ifadelerini kullandı.

EKRAN SÜRESİ UZADI; PANDEMİDE GÖRÜLME SIKLIĞI ARTTI

Pandeminin de DEHB'nin görülme sıklığını artırdığını dile getiren Doç. Dr. Tanıdır, 'Pandemi bu çocuklar için çok sıkıntılı oldu. Çünkü çok fazla evdeler ve okula gitmiyorlar, enerjilerini atamıyorlar. Pandemi ekran süresini de artırdığı gibi DEHB görülme sıklığını da artırıyor. Evde kalan çocuk kendini ekranla, internetle, bilgisayar oyunlarıyla oyaladığı için bu da semptomlar üzerine ekstra etki sağlıyor. Ekran başında uzun süre geçiren çocukların da çok fazla dikkat eksikliği, öğrenme problemleri yaşadığını biliyoruz. Ekran süresi arttıkça, sinirlilik, hiperaktivite, dikkat problemleri de artıyor' diye konuştu.

GEÇ TEDAVİ MADDE KULLANIMINA SEBEP OLABİLİR

Genetik bir yatkınlığa sahip olan DEHB'nin erken teşhis ve tedavisinin hayat kurtaracağını söyleyen Doç. Dr. Tanıdır, sözlerini şöyle tamamladı:

'Teşhis ve tedavide geciktikçe çocuk dersten kopmuş, okuldan soğumuş oluyor. Akademik başarısı düşmüş oluyor. Çocuklar umursamıyor gibi gözükse de her çocuk başarmak ister. Umursamamak savunma mekanizması olabiliyor. Küçük yaşta depresyonla tanışabiliyorlar. Tedavi edilmeyen DEHB olgularının ilerleyen yıllarda madde ve sigara kullanımına eğilimi artırdığı biliniyor. Erken tedavi edilirse çocuğun hayatında olumlu bir gidişat gözlüyoruz.?

EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI
EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI
EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI
EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 933 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 134 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Murat Boz İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Ali Koç Gervinho Enes Ünal Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
EKRAN SÜRESİ UZADI; DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ARTTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 14:01:59. #1.14#

title