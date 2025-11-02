Suudi Arabistan Krallığı ile ticari ilişkilerde yeni dönem

Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi İzmir Ticaret Odası'na ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Khaled Al Aqeel ve Büyükelçilik temsilcilerinin İzmir Ticaret Odası Yönetimi ile bir araya geldiği etkinlikte, Suudi Arabistan-İzmir arasında geliştirilebilecek iş fırsatlarına ilişkin görüşmeler yapıldı. Özgener, bu buluşmanın iki ülke arasındaki ticarette yeni bir dönem başlattığını vurguladı.

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Suudi Arabistan Krallığı İş ve Yatırım Fırsatları Toplantısı, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Büyükelçi Al-Nasr: "Yeni fırsatları hep birlikte keşfedebiliriz"

Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Fahad Abu Al-Nasr, İzmir'e ikinci kez geldiğini belirterek kenti "ziyaret ettiği en güzel şehirlerden biri" olarak tanımladı. Toplantının, iki ülke arasındaki ticari ortaklıklara güçlü bir başlangıç yapacağına ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Büyükelçi Al-Nasr, "İzmir, ziyaret ettiğim şehirler arasında en sevdiklerimden biri. Ülkelerimiz arasında ticaretin gelişmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde önemli fırsatlar var. Özellikle sağlık ve teknoloji alanında pek çok iş birliği yapabiliriz. Ticari anlamda iki ülke de büyük güce sahip. Suudi Arabistan'da Türk firmalar pek çok sektörde öne çıkıyor. Yeni fırsatları hep birlikte keşfedebiliriz" dedi.

"Canla başla çalışan bir iş insanı olarak sizinleyim"

Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, tarımı ve sanayisi ile güçlü İzmir'de Suudi heyeti ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti. Suudi Arabistan ile asırlık dostluk bağlarını, ortak değerlere bağlı kalarak sürdürme temennisinde bulunan Çankırı, mevcut 7 milyar dolarlık ticaret hacminin iki ülkenin potansiyeline kıyasla yetersiz olduğunu ifade etti. İzmirli iş insanlarının Suudi Arabistan ile ortak projeler geliştirmesinin önemini vurgulayan Çankırı, mobilya, savunma, demir-çelik ve tekstil gibi sektörlerde iş birliği potansiyelinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Körfez Arap İş Birliği Konseyi kapsamında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede hayata geçmesiyle ticari alanların daha da gelişeceğini belirten Çankırı, "Bir politikacı değil, yatırımcılara destek veren, İzmir için canla başla çalışan bir iş insanı olarak buradayım" dedi.

Özgener'den yeni dönem vurgusu

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, Arap Odalar Birliği iş birliğinde 15 ülkeden 100'ün üzerinde iş insanı ve 5 Büyükelçinin katılımıyla "Türk-Arap Odası 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu"nun İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleştiğini hatırlatan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Bu toplantıda karşılıklı ziyaretlerin artırılmasının, ticari ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığı özellikle vurgulanmıştı. Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçisi Sayın Abu Al-Nasr'ın katılımı ile düzenlenen bu toplantıyı kentimizle Suudi Arabistan arasında ticari ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyorum" dedi.

Özgener: "Büyük bir potansiyel var"

Türkiye ve Suudi Arabistan'ın, henüz birbirlerinin ilk 10 ticaret partneri arasında olmadığını, İzmir'den Suudi Arabistan'a gerçekleşen ihracatın, İzmir'in toplam ihracatının %1'ini, ülkemiz ihracatının ise %5'ini bile karşılamadığına dikkat çeken Özgener, "Oysa İzmir'in yüksek üretim kapasitesi, yenilikçi teknolojik altyapısı ve gelişmiş lojistik imkanları, Suudi Arabistan pazarında Türk ürünlerine duyulan güçlü güven ve olumlu algıyla birlikte değerlendirildiğinde, mevcut ticari ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıyabilecek büyük bir potansiyel sunuyor. Bu doğrultuda, kentimiz üreticileri ile Suudi Arabistanlı firmaları bir araya getireceğimiz etkinliklerin düzenlenmesini, ilişkilerimizin yeni döneminde gündemimizin ilk sıralarına almamız gerektiği kanaatindeyim" diye konuştu. Özgener konuşmasında, İzmir'de tüm paydaşların desteğiyle yürütülen projelerden bahsederek, iki ülke arasında iş hacminin geliştirebileceği sektörlerle ilgili bilgi verdi.

Ticaret ataşesi Al Aqeel'den dikkat çeken sunum

Açılış konuşmalarının ardından Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Khaled Al Aqeel, "Suudi Arabistan 2030 vizyonu" kapsamında iş ve yatırım ortamının iyileştirmesi için sunulan teşvikleri anlatan bir sunum gerçekleştirerek üyelerden gelen soruları yanıtladı. Ticaret Ataşesi Al Aqeel, Suudi Arabistan'da yatırım ortamını iyileştirmek ve yatırımları kolaylaştırmak amacıyla birçok reformun hayata geçirildiğini belirterek, teşviklerin özellikle otomotiv, makine ve petrokimya sektörlerinde yoğunlaştığını ifade etti ve birçok Türk firmanın Suudi Arabistan'da aktif olarak faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Görüşmelere, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Kahraman ve Mehmet Şahin Çakan, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Khaled Al Aqeel, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Ekonomi Daire Başkanı Talal Al Oteybi, Suudi Arabistan Krallığı Ankara Büyükelçiliği Kültür ve Ekonomi Daire Başkan Yardımcısı Saud Mohammed Mareş ve İzmir Ticaret Odası Üyeleri katıldı. - İZMİR