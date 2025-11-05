SunExpress, Uçak Bakım Teknisyeni Programını Genişletiyor

SunExpress, Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği "Uçak Bakım Teknisyeni Kariyer Geliştirme ve Destekleme Programı"nı bu yıl Kocaeli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi ile genişletecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektörüne nitelikli teknisyenler kazandırmak amacıyla geçen yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencileri için başlattığı programın kapsam alanını büyütüyor.

Program kapsamında ilgili üniversitelerin Uçak Gövde ve Motor Bakımı ile Havacılık Elektrik ve Elektroniği bölümlerinde okuyan üçüncü sınıf öğrencileri, SunExpress'te kısmi süreli çalışan olarak görev alacak ve tüm SunExpress çalışanlarıyla aynı hak ve avantajlardan yararlanacak.

Öğrenciler, stajlarını SunExpress Bakım Organizasyonunda tamamlayarak sektörde deneyim kazanırken, mezuniyetin ardından başarılı olanlar ise SunExpress bünyesinde tam zamanlı olarak istihdam edilecek.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek mesleki gelişim eğitimlerine katılma imkanı bulacak öğrencilerin, Lufthansa Technik'te özel bir eğitim sürecine dahil edilmesi de planlanıyor. Geçen yıl 60'ın üzerinde öğrencinin kabul edildiği programa, bu yıl 3 üniversiteden yaklaşık 80 öğrencinin katılması hedefleniyor.

"Program yoğun ilgi gördü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yasin Öztürk, geçen yıl Eskişehir Teknik Üniversitesi ile başlattıkları programın gördüğü yoğun ilgi ve elde ettiği başarılı sonuçların, kendilerini daha fazla öğrenciye ulaşmaya teşvik ettiğini belirtti.

Öztürk, bu yıl 3 üniversitenin katılımıyla programı daha da ileri taşıyacaklarına değinerek, "Gençlerimize sunduğumuz bu program, yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarına da yanıt veren sürdürülebilir yapı oluştururken, onların kariyer yolculuklarını güçlendirecek. SunExpress ailesinin yetenek havuzunu zenginleştirerek, sektöre nitelikli iş gücü kazandıracak." ifadelerini kullandı.