MTSO heyeti Bursa Model Fabrikada incelemelerde bulundu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, beraberinde Meclis Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Komite Başkanları ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret etti. Başkan Sadıkoğlu, Bursa Model Fabrikada yürütülen örnek uygulamaları, yakın zamanda faaliyete başlatacakları Malatya Model Fabrikada da uygulayacaklarını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Komite Başkanları, Malatya'da yakın zamanda TSO öncülüğünde faaliyete başlayacak olan Model Fabrika öncesi yalın üretim ve dijital dönüşümün uygulamalı adımlarını sahada gözlemlemek üzere Bursa Model Fabrikayı ziyaret etti.

"Malatya model fabrikayı faaliyete geçireceğiz"

Model Fabrika ziyaretini değerlendiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Oda olarak projesini hazırlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunduğumuz Model Fabrika projemizde sona yaklaştık. Fırat Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle 2. OSB'de inşa çalışmalarını tamamladığımız fabrikamızı şimdiye kadar faaliyete sokacaktık ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler süreci biraz yavaşlattı. Oda olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan Bursa Model Fabrikaya bir ziyaret gerçekleştirdik. Yaptığımız incelemeler Malatya Model Fabrika için önemli bir kazanım olacak" dedi.

MTSO heyeti ayrıca Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Teknoloji Kampüs bünyesinde yer alan Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi, Enerji Verimliliği Merkezi, Laboratuvarlar, Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile Mutfak Akademisi gibi yenilikçi birimlerde yürütülen çalışmaları da yakından inceledi.

Yapılan ziyaretlerin MTSO'nun sürdürdüğü projelere örneklik teşkil edeceğini vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "İş dünyasının nitelikli insan kaynağına, üretim verimliliğine ve teknolojik dönüşümüne doğrudan katkı sunan bu örnek uygulamaları yerinde görmek bizler için oldukça verimli oldu. Özellikle Model Fabrika, Enerji Verimliliği ve Mesleki Eğitim alanlarındaki uygulamalar, bu alanda sürdürdüğümüz projelerin gelişimi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu kapsamda, kendileriyle bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak, Malatya iş dünyasının üretim kabiliyetini, teknolojik dönüşümünü ve insan kaynağı niteliğini güçlendirmeye yönelik ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Meclis toplantısı Çanakkale'de düzenlendi

MTSO heyeti Bursa ziyaretinin yanı sıra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en şanlı duraklarından olan milli mücadelenin destanlaştığı şehir Çanakkale'ye giderek burada Ekim ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Tarihi Gelibolu Yarımadasına ziyaret

Meclis toplantısının ardından tarihi Gelibolu Yarımadası'na ziyarete giden MTSO heyeti Namazgah Tabyalarını, Seyit Onbaşı Şehitliği'ni, Soğanlıdere ve Şahindere Şehitliği'ni, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni, 57. Alay Şehitliği'ni, Conkbayırı Bölgesini ve Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni ziyaret ettiler.

"Çanakkale, milletimizin varoluş çığlığının duyulduğu yerdir"

Toplantı hakkında açıklama yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yönetim Kurulumuz, Meclis Üyelerimiz, Disiplin Kurulu Üyelerimiz ve Komite Başkanlarımızla, Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünde Çanakkale'deydik. Çanakkale, bir milletin varoluş çığlığının duyulduğu yerdir. 110 yıl önce burada yalnızca mermiler çarpışmadı, inanç, vatan sevgisi ve fedakarlık göğe yükseldi. 253 bin şehit versek de Gelibolu'nun sarp kıyılarında düşmanın gücüne değil, milletin yüreğine güvenen kahramanlar Çanakkale Geçilmez sözünü tarihimizin en sağlam temeline kazıdı. Tarihimize isimlerini altın harflerle yazdıran Çanakkale Şehitlerimizi ziyaret etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. 1915 Çanakkale Zaferi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir zaferdir. Devrin en büyük ordularının dize getirildiği, imkansızın inanca mağlup olduğu ve her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes topraklarda milletimizin azmi, cesareti ve imanıyla yazdığı büyük destan bir kez daha yüreklerimizde can buldu. İstiklal uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" diye konuştu. - MALATYA