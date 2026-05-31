Kazadan kıl payı kurtuldular, mucize anlar saniye saniye kaydedildi

Tayland’da bir yol kenarı kafesinde oturan üç adam, adeta ölümün kıyısından döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan akılalmaz olayda, masadan sadece birkaç saniye önce kalkan müşteriler, kontrolden çıkan bir cipin mekanın içine dalmasıyla şans eseri hayatta kaldı. O dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

SOHBET EDİP MASADAN KALKTILAR

Olay anında kaldırıma atılan masada oturan üç arkadaş, sakin bir şekilde sohbet ediyordu. Bir süre sonra içeceklerini bitiren adamlar, masadan kalkarak hesabı ödemek ve gitmek üzere mekanın iç kısmına doğru yöneldi. Henüz adımlarını yeni atmışlardı ki, otoyoldan büyük bir hızla gelen tehlike saniyeler içinde kapılarına dayandı.

BEYAZ CİP ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Adamların masayı boşaltmasının üzerinden yalnızca 5-6 saniye geçmişken, yoldan hızla geçen beyaz bir cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma fırladı. Kontrolden çıkan araç, adamların az önce üzerinde oturduğu sandalyeleri, masayı ve dükkanın önündeki motosikleti büyük bir hızla ezerek altına aldı. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, çevreye fırlayan eşyalar ve kırılan parçalar kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

"MUCİZE" KELİMESİ HAFİF KALDI

Kazanın hemen ardından mekan sahipleri ve içerideki müşteriler büyük bir şokla dışarı fırladı. Az önce oturdukları masanın yerle bir olduğunu gören adamlar gözlerine inanamadı. Sadece birkaç saniyelik bir gecikmenin mutlak bir ölümle sonuçlanacağı bu dehşet anlarında, şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Güvenlik kamerası kayıtları, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra "mucizevi kurtuluş" olarak nitelendirilerek milyonlarca kez izlendi.