Konuralp pirincinde 'damlama sulama' bereketi

Düzce'nin coğrafi işaretli ürünü "Konuralp pirinci" için Çilimli ilçesinde düzenlenen hasat şenliğinde, son yıllardaki desteklerle ekim alanlarının yüzde 60 arttığı ve pilot uygulaması yapılan damlama sulama sistemiyle verimin yükseldiği belirtildi.

Çilimli'ye bağlı Kuşoğlu köyündeki çeltik tarlasında düzenlenen şenliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk katıldı.

"Oldukça kıymetli ve stratejik bir ürün"

Vali Aslan, burada yaptığı konuşmada, ilkbaharda modern tarım teknikleri kullanarak dronla ektikleri çeltiğin harman zamanının geldiğini söyledi. Devletin ve yerel imkanların sağladığı desteklerle unutulmaya yüz tutmuş Konuralp pirincinin ekim alanını yüzde 60'tan fazla artırdıklarını belirten Aslan, "Bu sene için 2 bin 100 dekarı aşan bir alanda çeltik tarımı yapıldı. İnşallah kısa süre içerisinde 4 bin dekarlara çıkartmayı hedefliyoruz. Konuralp pirinci coğrafi tescili ile vilayetimizin tarımı açısından oldukça kıymetli ve stratejik bir ürün. Bu yıl ilk defa damlama sulama sistemi ile pilot uygulama yaptık. Bunu 5 bin metrekarelik bir alanda önder çiftçilerimiz ile gerçekleştirdik. Sisteme daha erken zamanlarda uygulayan vilayetlerimize yerinde uygulama örneğini görmek açısından ziyaretler planladık. Çiftçilerimiz gittiler yerinde incelediler ve teorik eğitimlerden geçtiler" dedi.

"Bu sistemle başakların daha dolu olduğunu gördük"

Damlama sulama sisteminin önemine dikkati çeken Aslan, "Tarlada ihtiyaç duyulan sudan yüzde 60 oranında tasarruf sağlamakta. Bu sistemle başakların daha dolu olduğunu gördük. Normal şartlarda dekar başına 750 kilo civarında çeltik alırken, damlama sulama sistemi yapılan yerlerde 900 ile bin kilo arası beklentimiz var. Enerji maliyeti iş gücü maliyeti ve su tasarrufunun yanında gübre maliyetlerinde de avantaj sağlıyor. Vilayetimizdeki tarım uygulamalarında fındığından, pirincine, mısırından, sebze grubuna kadar hepsinde modern tarım teknikleri ile tarımı daha ileri taşıma gayesi içerisinde çiftçilerimizin de her zaman yanında olacak şekilde üretime devam edeceğiz" diye konuştu.

"Düzce'nin bu kıymeti kaybetmemesini istiyoruz"

AK Parti MKYK üyesi Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Konuralp pirincinin atalardan miras kıymetli bir ürün olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 5 yıl önce MARKA desteğiyle kurulan kurutma ve paketleme tesisinin üretim maliyetlerini düşürdüğünü ve ekili alanın yüzde 60-70 artmasında ciddi etkisi olduğunu belirten Keşir, "Bu yıl da Tarım İl Müdürlüğümüzün ve Sulama Birliğimizin desteğiyle damlama sulamaya geçildi. Geleneksel sulama yapılan bir arazide içeri girme imkanımız olmuyor. Başakların dolgunluk oranı geleneksel yönteme göre aşağı yukarı yüzde 30, yüzde 40 daha da artmış durumda. Geleneksel sulama olan arazide dönüm başına 700 kilo pirinç alınırken, bunda 900 ile bin kilo arasında pirinç elde etmek mümkün. Hem dönüm başına verimliliği artıran bir şey hem de su maliyetini yüzde 60 aşağı çekiyor. İlaçlama ve diğer maliyetleri de aşağıya çektiği için hem daha ekonomik hem de çok verim aldığımız bir yöntem. Bu bahçede bunun pilot uygulamasını yaptık. Diğer bahçelere de bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizim kıymetli bir ürünümüz ve daha çok arazide ekimi devam etsin istiyoruz. Bu kıymeti Düzce'nin kaybetmemesini istiyoruz. Bütün çabamız onun için" şeklinde konuştu.

"Damlama sulama yöntemi ile yapılan ekimde yüzde 25 daha fazla verim aldık"

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise özel idarenin destekleriyle tarım ve teknolojiyi bir araya getirdiklerini belirterek, "Damlama sulama sistemi, dronla tohumlama ve ilaçlama yöntemi ile yüzde 25 daha fazla ürün elde ettik. Hemen karşıda geleneksel yöntemle ekilmiş bir bahçe var. Damlama sulama yöntemi ile yapılan ekimde yüzde 25 daha fazla verim aldık" ifadelerini kullandı.

Başkanlık destekli

Tarım ve Orman Düzce İl Müdürü Esra Uzun ise "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ve Müdürlüğümüzce uygulanan 2025 yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri kapsamında Düzce İlinde Çeltik Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi ile 76 üreticimize bin 760 da alan için 44 bin 360 kilo sertifikalı çeltik tohumunun yüzce 60 Bakanlık, yüzde 40 çiftçi katkısı (kapsamında Bakanlık katkısı 1.506,168,00 TL çiftçi katkısı 1.004.112,00 TL olmak üzere toplam proje bütçesi 2.510.280,00 TL) ile İl genelinde Çeltik üretimini yapan üreticilerimize dağıtımı yapılmıştır. Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle ilimizde damlama sulama ile çeltik yetiştiriciliğinin arttırılması için Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Sulama Birliği Başkanlığı iş birliği ile Çilimli İlçesi Kuşoğlu köyünde bulunan 5 dekar alanda Çeltikte Damlama Sulama projesi yapılmıştır. Proje kapsamında damla sulama malzemeleri desteği, teknik gezi ve teknik danışmanlık ve eğitimler verilerek damla sulama ile ilimizde ilk kez çeltik yetiştiriciliğinde başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Proje kapsamında Damlama Sulama ile çeltik ekimi yapılan alanda yüzde 60 oranında daha az su tüketiminin olduğu görülmüştür. Verimde ise dekara 1 ton olarak beklenmektedir. Damlama sulamanın faydaları, yüzde 60 oranında sulamada tasarruf sağlandı. Hastalık oranı ve zararı azaldı. Gübreleme ve ilaçlamayı damlamadan yaparak işçilik maliyetlerini yüzde 50 oranında azalttı. Damlama sulamada verimi yüzde 30 arttırdı. Son 5 yılda devlet destekleri ile üretim alanı ve rekolte yüzde 66 oranında artmıştır" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, tarlada hasat yaptı. - DÜZCE